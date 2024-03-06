韩荣 符晓波

原标题：首场“代表通道”突出创新要素

“20多年来，我们坚持艰苦创业、开放创新、党建引领、长期固本，与其他中国车企、合资品牌一起撑起了中国制造的脊梁，共同把中国打造成世界第一大汽车出口国。”3月5日，在十四届全国人大二次会议的首场“代表通道”上，全国人大代表，奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃讲述了中国汽车出海的故事。

包括尹同跃在内，这场通道上的6位代表均来自基层一线。他们通过分享履职心得与奋斗实践，传递了温暖希望与创新力量。

尹同跃代表：创新支撑中国制造走向世界

中国汽车怎样更好地走向世界？尹同跃最大的感触是坚持自主创新，把核心技术牢牢掌握在自己手中。

尹同跃说，27年前，奇瑞从几间“小草房”开始创业。当时的汽车市场基本上由外资或者合资品牌垄断。但如今，中国汽车已经成长为世界汽车制造业的一支重要力量。

统计数据显示，2023年全国汽车产销量突破3000万辆，出口大约500万辆。其中奇瑞汽车出口接近100万辆，连续21年位列中国品牌乘用车第一。

“中国要成为世界汽车强国，就要把关键的核心技术掌握在自己手里，要把民族汽车品牌搞上去。”尹同跃表示，未来中国企业特别是汽车企业，要在做好产品、服务的基础上，继续加大研发投入、加大品牌建设投入，打造极致的产品力，为“中国智造”“中国创造”“中国品牌”增光添彩、镀上金色。

高纪凡代表：创新助力“追光”事业并跑超越

和汽车一样，中国的光伏产业也同样经历了从小到大、从弱到强的发展过程。

2023年，包括太阳能电池在内的我国“新三样”的出口已经突破1万亿元，成为中国制造新的名片。回顾多年来的奋斗经历，全国人大代表、天合光能股份有限公司董事长高纪凡坦言，只有坚持科技创新，才能让“追光”事业继续发扬光大。

“经过1000多个日夜的坚持，我们牵头完成了中国光伏行业第一项国际标准的制定，将光伏组件的质量保证期从15年提高到最高30年以上，大大降低了全球光伏发电成本。”高纪凡讲述道，一路走来，公司凝聚了来自全球70多个国家的创新者和创业者力量，业务遍布170多个国家和地区，生产的组件累计发货量超过190吉瓦，减碳量相当于在全球种了140亿棵树。

尽管目前还面临着多重挑战，但高纪凡表示，未来将以一个科技创业者的坚韧、执着，坚定不移开展自主创新，为高水平科技自立自强和发展新质生产力拼搏奋斗，争当中国光伏产业高质量发展的探路者。

何毓灵代表：创新呈现传统文化瑰宝

“8天前，殷墟博物馆新馆正式建成开放。憨态可掬、呆萌可爱的‘亚长’牛尊站在展厅C位，欢迎游客赴一场与商文明的千年之约。”全国人大代表、中国社科院考古研究所安阳站副站长何毓灵介绍，殷墟是甲骨文的故乡、汉字的发源地，以甲骨文为代表的汉文字，是中华儿女共同的血脉，也是中华民族形成和发展的重要维系。进入新时代，殷墟考古取得了多项重要发现。

刚刚开放的殷墟博物馆新馆，用2.2万平方米的展陈面积展出近4000件文物，以全新的理念和方法系统展现了3000多年前青铜文明的样貌。其中，重点展示的“亚长”牛尊来自于2000年发掘的一座保存完好的商代高等级贵族墓，也是考古团队目前为止发现的唯一一个牛形青铜容器。也正是从这次发掘开始，何毓灵开启了与殷墟的不解之缘。

“考古学家像侦探一样揭示古人的谜团，这深深地吸引了我，也让我坚守下去。”何毓灵说，在殷墟考古一线工作25年，他们发现了数辆马车可以并行的宽阔大道，在宫殿宗庙区里发现了风光秀丽的大型池院，还发现了界定王陵神圣之地的界沟以及铸造司母戊鼎或后母戊鼎等青铜器的作坊，这些都把殷墟的发现和研究推向了新的高度。

如今，越来越多的人慕名参观殷墟博物馆，文博展览从小众走向大众。“前路漫漫，吾道不孤。我们将尽最大努力做好保护、传承、创新，让更多的文化遗产活起来、火起来，为坚定文化自信、助推复兴伟业贡献力量。”何毓灵说。

（科技日报北京3月5日电）

(责编：杨曦、李楠桦)

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