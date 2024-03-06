张佳星 刘 垠

原标题：首场“部长通道”彰显经济向好澎湃“源动力”

“今年前两个月形势持续向好，比如中央企业的社会售电量增长13%，汽车销售量增长15%，水运集装箱运载量增长17%，航空、物流运输同比增长了59%。”3月5日，在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”上，国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓给出的最新数据，展现了我国经济持续向好的发展态势和十足后劲。

“部长通道”上，来自科学技术部、水利部、农业农村部、国务院国有资产监督管理委员会的主要负责人与记者面对面，不回避问题和困难，用扎实的数据和实打实的成效向世界展现我国经济向好的澎湃“源动力”。

布局新领域新赛道，抓住新质生产力技术源头

张玉卓表示，今年国资央企推进高质量发展，重点将从促进量的合理增长、质的有效提升和高水平协同等方面发力。在“顶天”方面，中央企业有很多标志性成果，包括国产大飞机、国产大型邮轮、航空发动机、燃气轮机、第四代核电机组等。但在“立地”方面仍要加强，要通过加大基础研究和应用技术研究力度，融入全球创新网络，联合国内的科研机构、高等院校、头部民营企业和创新型民营企业等，解决新质生产力的技术源头问题。

如何推动央企强化科技创新主体作用，布局新领域新赛道，加快发展新质生产力？张玉卓概括为三个字——“源、升、态”。

“源”是指技术源头。中央企业要在科技创新方面加大投入，进一步加强基础研究和应用基础研究。对技术源头，中央企业要坚持开放创新，不能关起门来，要融入全球创新网络。

“升”是指产业升级。利用新技术改造传统产业，提升效率。在战略性新兴产业和未来产业，如类脑智能、量子信息、受控核聚变等方面要提前布局。

“态”是指创新生态。中央企业要摒弃过去“短期投入、短期收益”的落后理念，要敢于走最难走的路，敢于攀登最高的山峰，敢于攻克最坚固的堡垒。

“我们的目标是，到2025年，中央企业战略性新兴产业收入的占比要达到35%。”张玉卓说。

主粮生产机械化，端稳“中国饭碗”

过去一年，自然灾害没少发生，粮食还能丰收？严重洪涝叠加局部干旱，粮食产量会再创新高？针对这些犀利的问题，农业农村部部长唐仁健丝毫没有回避。他坦言：“去年的‘烂场雨’使得夏粮减少25亿斤。但通过‘以秋补夏’‘以丰补歉’，去年我国粮食总产量达到13908亿斤，比上年增产了177.6亿斤，再创历史新高。”

“手中有粮”的底气让公众倍感踏实。唐仁健用数据说话：2023年我国人均粮食占有量达到493公斤，比上年又增加7公斤，继续高于国际公认的400公斤粮食安全线。

“粮食是刚需品，如果缺粮，市场价格一定会有所体现。”唐仁健说，联合国粮农组织的数据显示，去年国际大米价格指数上涨21%，但国内大米价格上涨比例为1.7%。

“手中有粮”的底气来自于我国农业的高质量发展。唐仁健说，当前三大主粮基本实现全程机械化。比如，95%以上的小麦为机收，一台机器顶过去100个劳动力；我国已经建成10亿亩高标准农田，即便在2022年长江流域多省高温干旱时，仍能保障89%中稻和95%晚稻有水可灌。

构建水资源配置网络格局，保障经济社会高质量发展

我国的基本水情是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布极不均衡，水资源分布与生产力布局不相匹配。面对这些问题，如何给出有效对策？

“要促进水资源在时间层面实现跨期调节、以丰补枯，在空间层面实现南北调配、东西互济。”水利部部长李国英说，推进国家水网建设的目标是，增强水资源调控能力和水资源供给能力，保障经济社会高质量发展。

为此，国家水网建设将加快构建水资源配置的网络格局。李国英介绍，预计国家水网将于2035年建成，以长江、淮河、黄河、海河这四大水系为基础，以南水北调东线、中线、西线这三条调水线路为骨干，构建起国家水网主骨架和大动脉，继而形成与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

（科技日报北京3月5日电）

(责编：杨曦、李楠桦)

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