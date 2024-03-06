韩 昱

原标题：加快构建房地产发展新模式 促进房地产市场平稳健康发展

3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示，随着近年来房地产市场的发展，供求关系发生了很大的变化。有必要加快构建房地产发展新模式，这也是提供新型需求以及促进房地产市场平稳健康发展的重要之举。

去年11月份，住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹在回答记者提问时表示，党中央提出，构建房地产发展新模式。这是破解房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康发展的治本之策。过去在解决“有没有”时期追求速度和数量的发展模式，已不适应现在解决“好不好”问题、高质量发展阶段的新要求，亟需构建新的发展模式。

今年政府工作报告提到，“标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险”“优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展”。

中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，从政策方向来看，预计各地房地产融资协调机制将加快建立，推动房地产“白名单”项目融资资金落地，改善企业流动性的同时，稳定购房者预期。

据住房和城乡建设部网站消息，自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来，各地和相关金融机构迅速行动，建机制、提名单、抓落实，工作取得良好开局。

截至2月28日，全国31个省份276个城市已建立城市融资协调机制，共提出房地产项目约6000个，商业银行快速进行项目筛选，审批通过贷款超2000亿元。

政府工作报告提到，“加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求”。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟在接受《证券日报》记者采访时表示，预计保障性住房等“三大工程”建设将和房地产市场调控政策优化结合在一起，成为推动优化房地产行业结构、构建房地产发展新模式的新起点、新抓手、新动能。

ICCRA住房租赁产业研究院院长赵然对《证券日报》记者分析称，作为我国保障性住房体系的重要构成部分，保障性租赁住房在“十四五”时期实现了飞跃式发展。预计今年的保障性租赁住房建设不仅着眼于“人、房、地、钱”的核心要素排布，还将把以人为本、民生保障、绿色建筑以及存量土地有效利用等方面综合纳入考量。

陈文静表示，保障性住房建设、城中村改造加快推进，有助于稳投资、稳预期。随着前期出台政策的核心城市政策效果进一步显现，以及今年政府工作报告释放的积极信号，房地产市场预期和信心有望逐步修复。

(责编：杨曦、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经