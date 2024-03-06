侯捷宁 张芗逸

原标题：综合施策 激发消费潜能

3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，促进消费稳定增长。从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能。

“消费对我国经济具有基础性的地位和作用，2023年消费对国民经济增长的贡献率达到82.5%。”中国消费经济学会副理事长、北京工商大学教授洪涛在接受《证券日报》记者采访时表示，关于“促进消费稳定增长”的内容提出了2024年消费稳定增长路径、鼓励消费的方向和促进消费的具体任务。

星图金融研究院高级研究员付一夫认为，考虑到当前我国居民消费需求已逐渐从注重数量转向追求质量、从生存型消费转向发展型和享受型消费、从以物质型消费为主转向以服务型消费为主，进一步激发国内潜在消费需求客观上需要同优化供给相结合。

根据国家统计局近日发布的数据，2023年全年社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%。其中，服务零售额比上年增长20.0%。2023年“消费提振年”系列活动在推动消费持续恢复方面发挥了作用。

在2月6日国新办举行的新闻发布会上，商务部副部长盛秋平提到，商务部将2024年定为“消费促进年”，将坚持“政策和活动”双轮驱动。具体而言，包括办好“消费促进年”系列活动、稳定和扩大传统消费、培育壮大新型消费、扩大服务消费、优化消费环境等五方面举措。

谈及如何更好地促进消费稳定增长，洪涛表示，传统消费和新型消费需要两头兼顾，供给层面上则要“扩量”和“提质”相结合。一方面要以数量满足为基础，如生活基础性产品的供给；另一方面要探索提供特色优质产品，同时增加服务商品的供给、更多的体验商品和场景来满足消费者的需求。另外，要把握农村消费、老年消费等消费相对不足的领域，将其作为政策重点。

“内需是‘消费+投资’，要平衡消费与投资，并加强消费政策与财政、货币、产业等方面政策的协调配合。”洪涛称。

付一夫认为，从需求端来说，促进消费稳定增长应该切实提升居民收入，尤其是提升中低收入水平的居民收入。同时针对就业、养老、医疗、教育等领域做好保障，让居民放心消费。就供给端而言，要针对当前居民的消费新热点，给出更好的供给方案，包括丰富商品品类、提升商品质量、优化消费场景等。同时，也要健全消费者权益保护。

“在减少限制性措施、优化消费环境、实施标准提升行动等方面，预期未来还将有更加细化的政策方案出台。”付一夫表示。

(责编：杨曦、李楠桦)

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