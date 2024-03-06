《财米油盐》两会@你｜开年找工作，两会透露的这些机遇考虑一下？

就业，一头连着万家灯火，一头连着宏观经济。确保就业大局稳定，既关系到千家万户的美好生活，又能为经济运行提供人力供给。因此，稳就业一直是全国两会上备受关注的“头等大事”。

在3月5日的政府工作报告（下简称报告）中，“就业”一词被多次提及。报告不仅在今年发展主要预期目标中提出了“城镇新增就业1200万人以上”的硬指标，而且在“2024年政府工作任务”的章节还专门开出一段来讲“稳就业”“促增收”的具体做法——

在宏观层面，报告提出要“加大促就业专项政策力度”；在行业层面，提出“加强对就业容量大的行业企业支持”。

同时，针对青年群体、“灵活就业”群体，报告还分别提出“要强化促进青年就业政策举措，优化就业创业指导服务”“分类完善灵活就业服务保障措施”等要求。

此外，报告还专门点到了先进制造、现代服务、养老照护等领域，提出要适应这些行业的人才需求,加强职业技能培训。

全国人大代表、四川农业大学校长吴德告诉人民网《财米油盐》，过去一年，他针对“毕业生就业难”问题实地走访调研，发现其中最大的痛点在于岗位需求方提供的岗位和毕业生的求职需求之间，存在匹配不精准的情况。他建议毕业生“先就业、再提升”，对中国经济的广阔发展前景保持信心。

“当前中国经济发展的机会很多，大学毕业生应该将视野放宽，寻求不同的机会，特别是要留意科技创新领域的新机遇。”全国人大代表、TCL创始人、董事长李东生建议。

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