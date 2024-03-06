贺晗委员：加速推动“人工智能+”行动 为市场提供更多应用场景

人民网北京3月6日电 （记者乔雪峰）作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，人工智能大模型技术正在为经济社会发展持续注入新动能。

近日，全国政协委员、天娱数科副总经理、山西数据流量谷董事长贺晗接受记者采访时表示，当前大模型赋能行业应用正在蓬勃兴起，基于大模型的泛化能力和涌现特性，在越来越多垂直行业场景上，展现了巨大的发展潜力。场景驱动成为大模型技术创新和产业增长的重要模式。

他认为，加快拓展人工智能大模型技术应用场景，对促进人工智能更高水平应用，更好支撑高质量发展具有重要意义。

对此，贺晗建议，鼓励搭建多层次应用场景供需对接平台，为市场提供“看得见、摸得着”的应用场景，推动应用场景拓展从“出文件”到“建机制”“创机会”转变。

贺晗建议，在全国范围实施大模型赋能千行百业示范应用推进计划；大力推进大模型应用生态建设，构建开放共享协同的产业生态体系；注重培养面向通用人工智能时代的人才，培养一批既懂行业技术又懂大模型技术的综合型人才。

他表示，随着人工智能从单一智能向通用智能迈进，并快速融入科学、政务、金融、工业、健康等领域，我国智能算力需求激增，算力缺口大，供需矛盾凸显。

在他看来，我国智能算力存在三方面问题，分别是供需效果匹配不佳、算力资源利用率不高、算力孤岛问题突出。

对此，贺晗建议，建立健全算力调度标准规范体系。以算力节点能力度量、多元异构算力并网调度、算网可信交易等核心环节为重点，持续完善各项标准规范，加快建立统一的描述语言，实现业界认可的算力度量标准。

“大力推进算力并网。鼓励引导市场主体建设区域级、行业级、企业级等多层次智算聚合服务平台、算力并网平台，广泛汇聚多方算力资源，纳管零散算力，整合闲置算力。实现多地算力资源的共享和最优利用，减少投资浪费，增加有效供给。”他说。

贺晗建议，还要制定推广面向通用人工智能时代的智算基础设施评价体系。打造科学合理的评估评价指标体系，以评促建、以评促优，提升智算中心服务水平。鼓励研究机构、行业协会等第三方机构围绕智算基础设施开展经常性评估评测。加强宣传推广，实现智算中心不仅要“建好”，更要“用好”的发展方向。