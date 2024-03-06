国家铁路局：努力将建议提案转化为铁路高质量发展动力

复兴号动车组奔驰在祖国广袤大地上。国家铁路局供图

经济发展，交通先行；交通强国，铁路先行。铁路是国家重要的基础设施，在我国经济社会发展中地位和作用至关重要。

“当前，我国铁路发展呈现出新的阶段性特征，路网建设正由以路网干线建设为主向联网补网强链转变。”近日，国家铁路局总工程师田军接受人民网记者采访时表示，近年来，我国铁路高质量发展取得新进展，铁路网越织越密，“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约80%，普速铁路网不断完善。

2023年全国两会上，湖南代表团以代表团名义向十四届全国人大一次会议提出7件全团建议，其中就包括《关于支持湖南重大交通项目建设的建议》，这条建议就与铁路息息相关，建议重点提及了加快推进呼南高铁、长九高铁和永清广高铁项目规划建设的建议。

建议提出，希望加快贯通呼南高铁通道湖南段，国家有关部门尽快批复邵永铁路可行性研究报告，加快推进宜常铁路可行性研究报告审查，支持益娄铁路纳入2023年勘察设计计划，全面启动项目前期工作。

民有所呼，政有所应。为做好建议办理工作，2023年9月13至16日，国家铁路局科技与法制司、综合司会同全国人大常委会代表工作委员会奔赴湖南省永州市，就湖南代表团提出的《关于支持湖南重大交通项目建设的建议》开展现场调研，召开座谈会听取全国人大代表、地方政府的意见建议。

在座谈会上，国家铁路局科技与法制司副司长王强向与会代表介绍了该建议的办理情况。据王强介绍，建议中所提邵阳至永州铁路、宜昌至常德铁路、益阳至娄底铁路均已纳入国家2023年铁路建设重点推进项目库，永州经清远至广州高铁项目已作为规划研究项目纳入《“十四五”铁路发展规划》。

2023年12月26日，湖南邵阳至永州高速铁路（以下简称邵永高铁）正式开工建设，邵永高铁是我国“八纵八横”高铁网呼和浩特至南宁通道的重要组成部分，全长约96公里，设计时速350公里，北连娄底至邵阳铁路，南接衡阳至柳州高铁。

项目建成后，将有力助推湖南更好更快地融入西部陆海新通道和粤港澳大湾区建设，为湘南、湘中乃至湘西地区的高质量发展注入新动能。

“人大建议和政协提案集中反映了人民的意愿和呼声。”国家铁路局党组书记、局长费东斌表示，国家铁路局要始终把人大建议和政协提案办理工作作为一项重要的政治任务，积极回应人大代表和政协委员的关切，以更大力度、更实举措、更严作风圆满完成人大建议和政协提案办理工作。

“截至2023年8月底，国家铁路局已全部完成建议提案办理工作，办复率为100%。”国家铁路局相关负责人表示，2023年，两会代表委员提出涉及国家铁路局工作的建议和提案共311件。其中，人大建议249件、政协提案62件。

从承办方式上看，与其他部门共同办理的300件，占总数的96.5%，其中主办135件、会办165件；参阅办理11件，占总数的3.5%。从建议提案内容上看，加强铁路规划建设方面270件，占86.8%，其他方面41件。

该负责人表示，国家铁路局每年办理数量持续高位运行，尤其是加强铁路规划建设方面，近五年办理人大建议和政协提案超过800件。

代表委员们都是来自各行业、各区域，与人民群众有着最直接的联系，代表着一个地区、一个行业、一个领域的呼声。

他们的建议提案普遍是人民群众急难愁盼的问题，内容涵盖铁路改革发展、规划建设、法规标准、科技创新等方方面面，既有宏观层面的政策建议，也有具体项目的建设方案。

“代表委员围绕铁路高质量发展提出了高质量的建议提案，充分体现了代表委员对铁路工作的关心和支持。”该负责人表示，国家铁路局在办理工作中努力将代表委员提出的高质量建议提案与全局中心工作有机结合起来，积极研究和采纳代表委员提出的建议举措，努力转化为深化铁路改革、推动铁路发展的政策措施，转化为铁路高质量发展的助力和动力。

数据显示，2023年，全年铁路固定资产投资累计完成7645亿元，投产新线3637公里，其中新开通高铁2776公里。汕汕高铁、莱荣高铁、津兴城际等一批地方投资的铁路开通运营。全国铁路客运量完成38.5亿人，较2019年增长5.2%，单日旅客发送量、售票量均创历史新高。全国铁路货运量完成50.4亿吨，保持稳步增长。

“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道：