姚劲波代表：发挥数字经济优势 促进“上门经济”品牌化发展

人民网北京3月6日电 （记者杜燕飞）“近年来，随着数字经济发展，‘上门经济’效率大幅提升，已成为扩大消费‘新引擎’和吸纳就业‘新渠道’。”2024年全国两会期间，全国人大代表、58同城董事长兼CEO姚劲波在接受记者采访时表示，建议进一步发挥数字经济优势，促进“上门经济”品牌化发展。

全国人大代表、58同城董事长兼CEO姚劲波。受访者供图

数字经济是继农业、工业经济后的重要经济形态，由此发展起来的新技术、新产业、新模式、新业态具有广泛的应用场景和用户基础。

姚劲波介绍，“上门经济”主要指服务交付在“家门内”的社区家庭服务。比如，保洁代厨、保姆照护、上门维修、清洗保养等。目前，“上门经济”市场规模从2017年的4400亿元增长至2022年的超过1万亿元。作为进城务工人员的择业重要选择，“上门经济”从业人员数量已达4000余万人。

2019年，财政部、税务总局等六部门联合发布的《关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》指出，养老、托育、家政等社区家庭服务享受免征增值税的支持政策。

“随着人口老龄化和家庭小型化加速，社区家庭服务的需求与日俱增。作为社区家庭服务重要内容之一，家用电器、房屋管道、门窗门锁等维修服务贴近日常生活，需求广泛。”他表示，目前维修行业从业人员超过500万人，基本为男性，是家庭收入主力。市场主体超过20万家，大多为小微企业和个体工商户，盈利能力较弱。

姚劲波表示，与养老和托育相比，维修服务具有明显的刚需、低频、低客单价等特点，企业利润较低，容易造成“一锤子买卖，上门后乱加价”的现象。建议将上门维修服务纳入社区家庭服务业税费优惠政策支持范围，适当提高企业盈利水平，引导企业通过好服务和好口碑规范发展。

为进一步发挥数字经济优势，促进“上门经济”发展，他建议，加大对好品牌、好服务的宣传力度，树立优秀典型，让好品牌、好服务广为人知、深入人心。提升行业数字化水平，扶持一批行业内的龙头企业，鼓励企业加大研发投入，推动技术创新和应用，提升从供给到需求的全链条效率。

“同时，支持企业开展劳动者培训，提高劳动者职业技能，也从源头上提升服务品质和安全。鼓励协会和龙头企业主导或参与制修订得到广泛认可和普遍应用的行业标准。”他说。

除此之外，姚劲波表示，2024年全国两会期间，自己还带来了关于推动中国机动车驾驶人培训行业高质量发展等方面的建议。