王彤宙委员：让绿色成为共建“一带一路”最鲜明的底色

自2013年共建“一带一路”倡议提出以来，绿色、低碳、可持续发展的理念逐步深化，绿色正成为最鲜明的底色。近年来，中国致力于推动绿色低碳可持续发展，并在共建“一带一路”过程中加强绿色文明互鉴、拓展绿色合作维度。

全国政协委员，中交集团党委书记、董事长王彤宙表示，必须坚持“共商共建共享”原则，加强国际合作，推广绿色技术，强化绿色国际标准对接，增强绿色“一带一路”建设合力。

全国政协委员，中交集团党委书记、董事长王彤宙

助力推动共建“一带一路”绿色发展，王彤宙建议：

加强政策引导与机制支持，研究建立国有企业境外投资协调联动机制，推动企业“抱团出海”。

支持鼓励绿色技术研发推广应用，降低全产业链碳排放和能耗，打造一批绿色“一带一路”典型项目标杆。

积极向全球传递中国绿色发展信心，推动将绿色“一带一路”建设同联合国框架下的应对气候变化、生物多样性合作进行对接，以绿色基建、绿色能源、绿色交通项目的实施丰富“两山”理论的海外实践。

加快推进绿色标准对接，积极推介国内绿色投资标准，参与国际绿色标准制定，推进中国规则标准“出海”。鼓励企业通过项目建设，积极探索推动中国标准和技术国际化模式和路径。