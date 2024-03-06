全国工商联：围绕惠企助企、财税政策等8方面提交44件提案

人民网北京3月6日电 （记者杨虞波罗）记者从全国工商联获悉，近日，全国工商联围绕经济社会发展重大问题和群众关心的难点问题，认真履行参政议政职能，扎实开展团体提案工作。2024年，全国工商联提案最终确定44件提案，其中2件作为向全国政协推荐的重点提案。

据工商联相关负责人介绍，今年的提案主要关注以下主题：

一是行业发展。为推动建设现代化产业体系，促进行业高质量发展，围绕支持我国动力电池企业加快全球布局、尽快出台国有非宅类用地资产价值评估政策、有效激活家装家居消费潜力、优化网约车管理、促进两岸文创产业共同发展、创新电线电缆监管模式、促进防腐蚀产业高质量发展、改革废弃电器电子产品处理基金、消除建设工程招投标市场交易壁垒、促进再生塑料行业发展、促进县域物流配送（快递）体系建设、明确二手车经销企业异地交易便利化政策、提升外贸综合服务行业标准、建立预制菜国家统一标准、加强海外仓建设、促进民营文化产业高质量发展、支持生物制品放开分段生产等提出提案。

二是惠企助企。为优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，围绕完善涉案企业合规改革立法依据、完善企业信用修复机制、加强民营经济统计监测工作、完善网络平台“谣言标签”功能、强化商业秘密保护、发挥供应链票据作用、为跨境商务活动提供便利、加快安全官专业培养等提出提案。

三是科技创新。为加快实现高水平科技自立自强，强化企业科技创新主体地位，围绕推进量子计算发展、推动网络安全产业发展、推动人工智能大模型产业应用、推动公共数据应用发挥数据价值等提出提案。

四是财税政策。为推动优化财税政策，切实减轻企业负担，围绕优化减免高新技术企业专利年费、绿色金融赋能专精特新企业、调整黄金珠宝消费税率等提出提案。

五是绿色发展。为推动经济社会发展绿色化、低碳化，加快建设新型能源体系，围绕发挥“光热＋”支撑新型电力系统稳定运行作用、支持储能行业健康可持续发展等提出提案。

六是农业农村。为全面推进乡村振兴，加快建设农业强国，围绕加快智能农机装备研发应用、将部分食用菌品种纳入《鲜活农产品品种目录》等提出提案。

七是区域经济。为促进区域协调发展，围绕推进中俄农业开发合作、依托中老铁路加快推进面向印度洋国际陆海大通道建设、促进台湾专业技术人才融入内地技术体系等提出提案。

八是国计民生。为增进民生福祉，着力解决好人民群众急难愁盼问题，围绕规范低速电动车生产使用、完善鲁班工坊等境外职业教育平台建设等提出提案。

全国工商联推荐的重点提案包括关于加快推动人工智能大模型产业应用的提案、关于支持我国动力电池企业加快全球布局的提案。