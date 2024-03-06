5%左右，是一个积极向上、奋力一跳能够实现的目标

人民网北京3月6日电 （方经纶）十四届全国人大二次会议3月6日下午3时在梅地亚中心举行记者会，相关部门负责人就发展改革、财政预算、商务、金融证券等问题回答中外记者提问。

会上，国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示，今年将5%左右作为中国经济增长预期目标，是党中央、国务院在综合平衡基础上兼顾当前和长远、需要和可能提出的，是经过科学论证的。这一目标符合“十四五”规划的年度要求，与经济增长的潜力基本匹配，是一个积极向上、奋力一跳能够实现的目标。

那么，支撑中国经济实现增长目标的主要动能有哪些，能否抵消拖累增长的负面因素？

郑栅洁表示，看待中国经济，既要看“形”又要看势”“。

看“形”——2023年中国经济发展主要预期目标圆满完成，“稳”“进”“好”特征突出，经济恢复回升又有新成效，经济结构调整又有新进展，经济发展质量又有新提升。

看“势”——2024年中国经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好态势将进一步巩固和增强。具体体现在四个方面：

首先，发展基础更为坚实。新发展格局正在加快形成。中国经济规模已超过126万亿元，拥有超大规模市场，城乡区域等进一步协调发展也带来了巨大的市场潜力和发展潜能。

其次，宏观政策继续加力。在去年加大宏观政策实施力度、系统打出“组合拳”的基础上，今年还将进一步加大调控力度，强化财税、货币、就业、产业、区域等政策统筹协调，综合施策形成合力，在强实体、促消费、扩投资、稳外贸等方面持续发力，推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量政策，加上前期实施的增发国债、降息降准、减税降费等政策效应持续发挥作用，这些都将为经济平稳发展提供强大的宏观调控政策供给。

再次，各地发展更加积极有为。春节前全国31个省区市都召开了“两会”，国家发改委梳理了各地今年经济发展预期目标，有25个省份的经济预期增长目标高于去年实际增速，有23个省份高于全国水平。全国上下聚焦高质量发展，干事创业积极性、主动性都在不断增强。

最后，向好因素不断累积。开年以来，中国经济延续回升向好态势。实物量等先行指标较快增长，前2个月全国统调发电量同比增长11.7%，工业用电量增长9.7%。文化、旅游、餐饮等消费旺盛，春节假期全国国内旅游出游人次同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19%。2月份，制造业企业生产经营预期活动指数为54.2%，非制造业业务活动预期指数为57.7%，持续位于扩张区间。综合分析，一季度有望实现良好开局。

“当然，我们也清醒看到，在实现预期目标过程中，还将会面临不少困难挑战，比如外部环境可能更趋复杂严峻、全国统一大市场建设还存在一些突出问题、部分行业竞争异常激烈、一些企业生产经营面临困难，部分领域还存在风险隐患。这些问题都是前进中的问题，都可以在发展中解决。”郑栅洁说。