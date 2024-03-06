超长期特别国债投向哪、怎么投？国家发改委：“软”“硬”两手抓

人民网北京3月6日电 （方经纶）3月5日的政府工作报告提出，今年要“发行超长期特别国债”，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。对于这项重大政策举措，国家发展和改革委员会主任郑栅洁在6日的记者会上表示，发行使用超长期特别国债是扩大有效投资是重要工作抓手，“既可以拉动当前的投资和消费，又能打下长期高质量发展的基础”。国家发改委将统筹好“硬”投资和“软”制度建设，高质量推动这项重大举措落地见效。

具体可以从三个方面分析——

从出台背景看，发行使用超长期特别国债是应对国际环境深刻变化、牢牢把握发展主动权的必然要求，也是统筹发展和安全、扎实推动高质量发展的现实需要。

从主要投向看，按照问题导向、精准突破、系统集成、协同高效的原则，聚焦强国建设和民族复兴进程中的大事难事。初步考虑，将重点支持科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等领域建设。这些领域潜在建设需求巨大、投入周期长，现有资金渠道难以充分满足要求，亟需加大支持力度。

从工作安排看，国家发改委正在会同有关方面，抓紧制定形成具体行动方案，按程序报批后启动实施。将运用改革办法和市场化举措，统筹好“硬”投资和“软”制度建设，一手抓好重点项目建设，强化项目和资金监管，一手推动配套政策出台实施，强化政策的跟踪落实，高质量推动这项重大举措落地见效。