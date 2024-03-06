马永生委员：加快培育新质生产力 以新优势引领能源产业转型升级

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。随着2024年全国两会拉开帷幕，“新质生产力”成为代表委员们热议的话题。

“发展新质生产力，为新时代新征程加快科技创新、推动高质量发展提供了科学指引，对能源化工领域加快转型升级、打造高质量发展新领域具有十分重要的指导意义。”全国政协委员，中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记马永生在近日做客人民网《高谈客论》栏目时如是说。

以强大技术竞争力塑造新质生产力

“对中国石化而言，培育发展新质生产力是个重大考题，要全力做好答卷。”马永生委员强调。

在他看来，科技创新是新质生产力的核心要素，也是产业发展的生命线。回顾人类社会发展，每一轮技术革命都带来经济社会质的跃升，而且都与能源息息相关。

马永生委员在访谈中指出，当前，科技对国家命运、经济社会发展影响范围之大、程度之深前所未有，国际能源新体系的雏形正逐步形成，绿色低碳新时代的帷幕已悄然拉开。如何勇立时代潮头？必须向科技创新要答案。谁在科技创新上先行一步，谁就能拥有引领发展的主动权。

他表示，中国石化将大力实施创新驱动发展战略，以强大的技术竞争力塑造新质生产力，重点从四个方面着力：

一是坚决打赢关键核心技术攻坚战。中国石化将继续攻坚石油天然气关键核心技术，加强炼油化工基础性、前沿性、颠覆性技术攻关，努力抢占新能源、新材料这个竞争制高点，加快产出一批原创性、引领性、战略性科技创新成果，以更多“国之重器”更好服务“国之大者”。

二是深入打造特色科技创新体系。中国石化将聚焦构建科技创新平台、完善攻关组织模式、探索科研人员激励机制、完善国际科技交流合作格局四个方面，加快打造特色科技创新体系，进一步提升体系化创新能力。

三是加快建设能源化工领域重要人才集聚中心和创新高地。中国石化把做好人才工作作为最紧迫的工作来抓，深化人才体制机制改革，广泛搭建引才聚才平台，实施“头雁工程”建强战略领军人才方阵，实施“铸剑工程”建强创新中坚人才方阵，实施“强基工程”建强一线骨干人才方阵，加快建设国家战略人才力量，努力成为集聚能源化工领域优秀人才团结奋斗的沃土。

四是更好发挥资本赋能作用。将聚焦产业发展需求，推进更多资源向传统产业改造升级和战略性新兴产业集聚，形成资本金融新供给。

以新的产业竞争优势应对能源转型大势

能源转型是大势所趋，面临的机遇与挑战并存。

马永生委员指出，我国在能源转型方面拥有诸多优势。首先，党中央、国务院高度重视能源转型，《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”可再生能源发展规划》等一系列国家规划出台，在财税金融、项目建设、电力消纳等方面加大了政策支持力度。

其次，我国是世界上最大的可再生能源生产国。近年来，我国以水能、风能、太阳能、生物质能为代表的可再生能源取得跨越式发展。2023年，我国可再生能源装机占全国发电总装机比重超过50%，历史性超过火电装机，风电光伏发电量占全社会用电量比重突破15%。

他同时指出，我国在能源转型方面也面临着挑战。“比如关键核心技术存在瓶颈、产业链不完善、应用场景有待丰富等。此外，还需继续着重解决清洁电力消纳难、外送难、调峰难等问题。”

据介绍，面对能源转型大势，中国石化锚定“双碳”目标、拥抱能源革命，加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，培育新的产业竞争优势。

具体来看，一是持续提升油气供应能力，加大油气勘探开发力度，特别是推进天然气高质量大发展；二是积极发展以氢能为核心的新能源业务，大力发展地热产业，积极发展光伏、风电产业；三是提高能源利用效率，加强数智化技术在油气勘探开发、炼油化工领域中的应用；四是加快推动新技术突破，加大研发投入力度，加强绿色低碳技术攻关，加快推动工业转化、迭代升级，努力产出更多原创性引领性科技成果，特别是深入开展CCUS技术研发与推广应用。

以战略性新兴产业和未来产业作为主攻方向

战略性新兴产业和未来产业是培育新质生产力的核心载体和主要阵地。

马永生委员进一步指出，战略性新兴产业是知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好，具有重大引领带动作用的产业，包括新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等。未来产业代表着未来科技和产业发展新方向，是新一轮科技革命和产业变革中赢得先机的关键所在，是全球创新版图和经济格局变迁中最活跃的力量，是实现创新引领发展的重要抓手。

他表示，战略性新兴产业和未来产业都是中国石化的主攻方向，具有巨大发展潜力。中国石化将加强顶层设计，提前谋篇布局，抢占市场先机。

以高端制造业的“命门”新材料产业为例，中国石化正奋力攻占高端新材料这个竞争制高点，持续加大创新投入，高性能纤维、特种橡胶与弹性体等研发能力不断提高，为相关产业发展提供了有力的原材料支撑。

值得一提的是，经过多年攻关，中国石化取得被誉为“新材料之王”——碳纤维的重大突破，有力推动国产碳纤维产业跻身世界前列。

展望未来，马永生委员表示，中国石化将从国家急迫需要和长远需求出发，顺应石油用途从燃料向原料转变的趋势，持续加强高端树脂、高端橡胶、高性能纤维、特种精细化学品等研发生产，破解大宗产品产能过剩、高端产品供给不足等结构性矛盾，为建设制造强国夯实“材料之基”。