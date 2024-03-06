国家发改委：以更大的市场空间、更低的投资成本支撑更有效益的投资

人民网北京3月6日电 （方经纶）在6日举行的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示，扩大有效投资的重要举措，概括起来就是要扩大有效益的投资。为此，国家发改委将“提质”“扩量”并举，突出做好“发挥好政府投资带动放大效应”“鼓励和支持扩大民间投资”“进一步提高投资效益”三方面工作。

政府投资方面，除超长期特别国债外，今年中央预算内投资、新增地方政府专项债券规模都比去年有所增加，去年增发国债大部分也在今年使用，政府投资规模较去年明显增加。

民间投资占全部投资的比重在50%以上，发挥好民间投资的作用很重要、很关键。郑栅洁表示，国家发改委将指导地方实施好政府和社会资本合作新机制，最大力度鼓励和支持民营企业参与国家重大工程项目和补短板项目建设。同时，持续向民间资本推介优质项目，用好全国融资信用服务平台，加强重点项目融资和要素保障。

提高投资效益，重点是做到“三个更加”：投资方向要更加精准，加大对补短板、强弱项和培育新动能的支持力度；要素配置要更加高效，让用地、用能等要素跟着好项目走；投资环境要更加便利，深入开展全国统一大市场建设重点领域突出问题整治，深化投融资体制改革，优化营商环境，以更大的市场空间、更低的投资成本支撑更有效益的投资。