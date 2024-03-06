财政政策“适度加力”，体现在哪？财政部部长解读

人民网北京3月6日电 （方经纶）3月5日的政府工作报告指出，积极的财政政策要适度加力、提质增效。财政部部长蓝佛安在6日的记者会上表示，可以从财政支出强度、政府债券规模、减税降费政策等3方面理解把握“适度加力”的内涵。

财政支出强度总体扩大。今年的赤字率按3%安排，继续保持较高水平，赤字规模达到4.06万亿元。同时，统筹各类财政资源，加大支出强度，全国一般公共预算支出达到28.5万亿元，比上年增加超过1万亿元，强化国家重大战略任务财力保障，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

政府债券规模明显增加。新增地方政府专项债券3.9万亿元，新增发行超长期特别国债1万亿元，这两项加起来达到4.9万亿元。此外，2023年四季度增发的1万亿元国债，大部分都在今年使用。这些都是实打实的政府支出，能够带动和扩大社会有效投资，更好支持重点领域锻长板、补短板，激活经济发展动能，促进高质量发展和经济转型升级。

继续实施结构性减税降费政策。在落实好去年延续和优化的税费优惠政策基础上，财政部今年将有针对性地研究出台结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，更好服务现代化产业体系建设。

同时，蓝佛安表示，“提质增效”是今年财政政策基调和特点的另一重内涵。

“提质增效，主要是优化财政管理，加强政策协同，提升财政政策质效。”他说。

从财政管理来讲，就是要坚持内部挖潜，向管理要效能。落实落细过紧日子要求，优化财政支出结构，把每一分钱都花在刀刃上。加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。严肃财经纪律，坚决防止财政资金“跑冒滴漏”。

从政策协同来看，就是要加强统筹协调，放大组合效应。统筹运用税费、专项资金、政府债券等政策工具，加强与货币、就业、产业等其他政策的协调配合，打好“组合拳”，避免“单打一”，推动政策同频共振。

“这样安排，既锚定高质量发展这一全面建设社会主义现代化国家的首要任务，又充分考虑了当前经济发展面临的机遇挑战；既保持了宏观政策连续性和稳定性，又适当加强了相机调控、精准调控，十分正确、非常必要。”蓝佛安说。