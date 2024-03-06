商务部：以旧换新要形成“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制

人民网北京3月6日电 （记者孙红丽）3月6日，在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，商务部部长王文涛强调，以旧换新是要建立在消费者的自愿基础上。总体思路是坚持以市场为主，通过政策支持和引导，充分调动各方积极性，形成“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。

王文涛介绍，今年促消费有两个重点工作：一是推动汽车、家电、家装厨卫等消费品以旧换新，二是提振服务消费。

“推动消费品以旧换新，既是增强当前经济增长动力、巩固回升向好的有力举措，也是推动高质量发展的长远之策。”王文涛说，我国的汽车、家电、家装市场综合体量大，相当一部分产品使用年限较长，能耗排放较高，有的因为长期使用，还存在着一定的安全隐患。应该说，潜在更新需求进入了集中释放期。比如，在用国三及以下排放标准的乘用车超过1600万辆，其中车龄15年以上的超过700万辆；平均每年约有2.7亿台家电按标准超过了安全使用年限。

关于扩大服务消费，王文涛表示，近几年，我国的服务消费快速发展，2013年到2023年，居民人均服务性消费支出占比从39.7%提升到45.2%，提高了5.5个百分点。未来一段时期，服务消费的空间和潜力还很巨大。下一步，将会同有关部门，重点从三个方面推进服务消费工作。

一是加强统筹，构建“1+N”工作体系。所谓“1”就是要统筹制定综合性文件，明确未来一段时期扩大服务消费的目标任务和重点举措。所谓“N”就是围绕若干不同领域，从行业促进、政策支持、要素保障、环境优化等方面出台“N”个政策文件和具体举措。

二是扩大服务领域开放，丰富服务消费供给。推动放宽电信、医疗等服务业领域的市场准入，用好国内国外两个市场两种资源，持续扩大服务供给。

三是搭建平台载体，创新服务消费场景。开展“服务消费季”“中华美食荟”等系列活动，促进商旅文体健等业态融合发展，更好满足群众个性化、多样化、品质化的服务消费需求。