财政部：党政机关过紧日子，要该花的花该省的省

人民网北京3月6日电 （方经纶）“俗话说，精打细算，才能油盐不断，党政机关少花一分钱，民生事业就可以多安排一分钱。”财政部部长蓝佛安在6日的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上表示，党政机关过紧日子，不是捂紧钱包不花钱，而是该花的花，该省的省，做到“大钱大方、小钱小气”，集中财力办大事。

“今年的政府工作报告再次强调，各级政府要习惯过紧日子，进一步凸显了这不是一时之需，而是长久之计。”蓝佛安表示，财政部门将主要从三个方面抓好“过紧日子”。

树牢过紧日子的思想。崇尚简朴、厉行节约、力戒奢华，把勤俭办一切事业作为长期坚持的方针，切实贯彻到财政工作全过程和各方面。

抓好过紧日子的执行。财政部将持续从严从紧控制“三公”经费管理，严格执行会议差旅、资产配置、政府采购等方面的制度规定，把过紧日子的要求落到实处。强化预算的约束，推动精简不必要的节庆、论坛和展会等，及时收回使用结余闲置的资金，把更多的“真金白银”用于发展的紧要处、民生的急需上。

强化过紧日子的监督。2023年，财政部加大财会监督力度，严肃查处了使用财政资金搞“形象工程”等违规行为。下一步，将继续强化监督惩处，坚决杜绝讲排场、比阔气，坚决防止搞“政绩工程”“面子工程”。