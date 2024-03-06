商务部：有信心、有底气巩固外贸外资基本盘

人民网北京3月6日电 （记者孙红丽）“巩固外贸外资基本盘，我们是有信心、有底气的。”今天，商务部部长王文涛在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上这样表示。

王文涛指出，今年的外贸形势还是十分严峻的。一方面，多个国际组织预计，2024年全球经济增速仍将低于历史平均水平，外需下滑压力还是很大。另一方面，贸易保护主义、单边主义抬头，国际货币基金组织报告显示，2023年全球实施了约3000项贸易限制措施，远高于2019年的1100项。WTO预测今年全球货物贸易量增速在3.3%，远低于往年历史平均值4.9%。地缘冲突、全球“超级大选年”等外溢因素，也会带来很多不确定性。

看到困难的同时，也有看到一些好的迹象。据介绍，今年1-2月份进出口有望延续去年10月份以来的增长趋势，但预判3月份可能会有一些回落。

“总体趋势在向上走。”王文涛表示，往年春节前出现的进出口小高峰，今年一直延续到春节期间。一些中欧班列、远洋货轮、跨境电商和海外仓依然繁忙；不少企业出国参加展会、开拓市场。家电、汽车等重点产品出口订单好于预期。但也有一些需求偏软，比如手机、玩具、鞋靴等。

“总体来看，外贸发展依托的产业基础、要素禀赋、创新能力在不断增强，我们的出口商品正在向价值链上游攀升，而且我们积极主动开放，进口市场机遇也在扩大，进出口都有很大潜力，外贸展现了较强的韧性。”王文涛说。

据介绍，针对外贸面临的困难和不确定性，商务部在政策上靠前发力，全力以赴稳外贸。主要从三个方面加大支持力度：一是金融服务方面，将进一步加强对外贸企业特别是中小微企业的金融服务保障，打出提前量。

二是贸易促进方面，将继续办好广交会、进博会、服贸会、消博会、数贸会等这些展会，发布贸易促进信息和国别贸易指南，同时鼓励企业多参加境内外的各类展会。

三是人员往来方面，中外航班往来在进一步恢复，商务部将会同相关部门持续加以推进，推动便利商务人员签证申领，支持企业开展贸易促进和供采对接。

另外，从中长期来看，商务部还将重点从四个方面发力，培育外贸新动能，推动外贸高质量发展：

一是拓展中间品贸易。将与有意愿的全球贸易伙伴，深化产供链合作，构建打造包容、有韧性、可持续发展的产业链供应链。

二是促进跨境电商出口。将完善通关、税收、外汇等政策，加快构建适应跨境电商发展的供应链和生态圈。

三是提高贸易数字化水平。将以粤港澳大湾区全球贸易数字化领航区、上海自贸试验区、外贸转型升级基地为载体，提升贸易数字化水平。加快国际贸易单据数字化，在多双边领域凝聚合作共识，探索合作路径。

四是推进贸易绿色发展。将支持高质量、高技术、高附加值的绿色低碳产品贸易。建设贸易绿色发展公共服务平台，帮助外贸企业加快绿色低碳转型，提升外贸产业链供应链绿色发展水平。