原标题：做好五篇大文章，增强高质量发展新动能

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。去年底召开的中央金融工作会议提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为实现高质量发展指明了方向。做好五篇大文章，不仅为金融机构坚守服务实体经济高质量发展主线明确了重点领域，也锚定了走好中国特色金融发展之路的着力点。

微众银行自成立起，就积极响应党和国家政策号召，在金融监管部门的指导和支持下，明确提出了“让金融普惠大众”的使命。开业九年来，微众银行坚持党建引领，专注服务中小微企业和普罗大众，坚持依托科技手段，持续深入探索践行普惠、服务实体的新模式、新方法，与中央金融工作会议提出的“做好五篇大文章”的要求高度契合。

截至2023年末，微众银行已累计服务近4亿个人客户，累计申请贷款的中小微企业超过450万，覆盖全国31个省（区、市），资产质量长期保持在行业较优水平，初步探索出一条风险可控制、成本可负担、商业可持续的数字普惠金融新路，在深化金融供给侧结构性改革、破解金融服务不平衡不充分难题方面蹚出了一条新路。

坚守普惠金融，金融活水“精准滴灌”

自2013年普惠金融上升为国家战略，国家层面始终高度重视普惠金融的发展，十年来金融服务覆盖率、可得性、满意度明显提高。2023年国务院发布的《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》中，进一步提出了未来五年高质量的普惠金融体系基本建成的主要目标。

金融业助力普惠金融发展，责无旁贷。九年多来，微众银行依托自身优势禀赋，推出“微粒贷”“微业贷”“微众银行财富+”等产品，在助力提升普惠金融服务覆盖面、可得性和满意度方面取得了积极成效。

服务中小微，解融资之困。我们推出的“微业贷”，着力缓解中小微企业“融资难、融资贵”困扰。截至2023年末，“微业贷”累计超450万家中小微企业申请，累计授信客户超140万家。获得微众银行授信的企业中，企业征信白户比例超50%；制造业占比24%，批发零售业占比约40%；约50%已结清贷款的单笔利息支出在1000元以内，有效满足了小微企业小额、灵活的融资需求。

普惠大众，利民生之需。我们通过“微众银行财富+”，大力发展数字财富管理业务，探索数字普惠金融的新路径。截至2023年末，“微众银行财富+”已与112家机构开展代销业务合作，代销产品超4900只，致力于支持更广泛群体实现财富保值增值。

乡村振兴，助社会之善。在助力乡村振兴方面，微众银行近年来联合合作银行开展金融扶贫项目，加大对国家乡村振兴重点帮扶县的支持，在助力稳固脱贫成果的同时推动乡村振兴。截至2023年末，微众银行携手合作银行累计为原“国家级/省级贫困县”贡献增值税超26亿元，其中，为6个国家乡村振兴重点帮扶县贡献增值税税额超3亿元。

发展数字金融，以科技为核心发展引擎

数字经济已成为全球经济增长的新动能，而数字金融则是在全球新一轮科技革命和产业变革深入发展背景下诞生的全新业态。作为全国首家数字银行，我们自成立以来积极布局数字化范式下的科技发展模式，不断夯实金融安全基础，并逐步构建面向数字化时代的科技能力矩阵，推动实现数字金融高质量发展。

基于“开放蜂巢Openhive”技术，我们构建了全分布式银行系统架构，使得银行能够支持海量的客户规模及高并发的交易量，打破了金融科技的大容量、低成本、高可用性的“不可能三角”。目前该系统单日金融交易峰值突破11亿笔，关键产品综合可用率维持超越99.999%的电信级高可用水平，单账户年IT运维成本保持在2元的低位，远低于国内外同业平均水平，从而为其服务普罗大众和小微企业奠定了扎实基础。

在此基础上，微众银行在人工智能、区块链、云计算及大数据领域，建立起完善的数字金融能力体系，并大力推动开源技术发展。截至2023年末，微众银行在人工智能、区块链、云计算、大数据等技术领域共开源36个项目，在为各行各业提供有效技术解决方案的同时，也为金融机构开源提供了有价值的经验借鉴。例如，微众银行自主研发的区块链底层平台FISCO BCOS，支撑了珠三角征信链，以及粤澳、深港跨境数据验证平台等国家基础设施建设。其中，深港跨境数据验证平台是推进大湾区跨境数据安全、便捷验证，探索建立开放型、合作型、示范型跨境数字基础设施及服务融合的进一步创新实践。

此外，由我们主导并捐献到Apache软件基金会(ASF)的大数据开源产品Apache Linkis与新一代事件中间件Apache EventMesh在2023年初顺利毕业成为Apache顶级项目(TLP)。其中，EventMesh是全球金融行业首个进入ASF的孵化项目，Linkis是全球首个由银行机构主导、捐赠并毕业的Apache顶级项目。

聚焦科技金融，促进新质生产力发展

金融是促进科技产业发展的催化剂，也是推动技术创新应用、促进新质生产力发展的“助推器”。以金融的高效供给，推动科技与金融深度融合、“双向奔赴”，提升对科技型企业尤其是科技型中小企业的服务能力，切实做好科技金融这篇大文章，是新时代对金融机构布置的新课题。

近年来，金融行业贷款支持科创企业力度不断加大。据央行数据，2023年末，科技型中小企业本外币贷款余额2.45万亿元，同比增长21.9%，比同期各项贷款增速高11.8个百分点。

针对科技型中小微企业具有范围广、数量多、规模小、需求高、满足难等特点，我们基于与生俱来的数字化优势，运用数字化营销、数字化风控和数字化经营三大数字化手段，打造了数字化科技金融服务体系，围绕国家科技创新的路线图和产业链布局，专注于服务国家高新技术企业、科技型中小微企业。

截至2023年末，微众银行科技金融服务已覆盖全国20个省及直辖市、200多个地级市，其科创贷款已吸引近43万家科技型企业申请，已申请企业占全国科技型企业总数近20%；吸引11.9万家国家级高新技术企业申请，占全国高新技术企业总数的比例达27%。

同时，为满足科技型中小微企业“股权+债权”的投融资需求，我们依托丰富经验和服务数据积累，推出以“数据+AI大模型”为驱动的“数字创投”服务，并率先打造专注为科技型中小微企业服务的投融资综合平台——微创投平台，实现股权融资信息查看与股权融资对接双线上服务。该平台为科技型中小微企业提供了便捷且透明的信息查询及展示工具，并基于大语言模型的底层算法应用，让企业得以更加精准地匹配投资机构，也让投资机构得以运用大数据完成投融资分析，进一步提高创投市场效率。

持续推动养老金融、绿色金融能力体系建设

人口老龄化将是我国今后较长时间的基本国情。第七次全国人口普查结果显示，预计“十四五”末期我国将进入中度老龄化阶段。老有所“养”的内涵中也包括老年群体金融获得感、安全感的满足。

面向老年客群，我们着力构建满足老年人群多样化需求的特色养老金融体系，按照“专属产品、重心下沉、安全保障、贴心服务”的发展路径积极探索，推进科技创新助力养老金融服务。此外，在加强无障碍服务、弥合“数字鸿沟”方面，微众银行也一直积极了解视障、听障客户等特殊群体的金融服务需求，力争做好金融服务无障碍改造，帮助特殊群体平等、充分、便捷地享受金融产品与服务。

在绿色金融方面，微众银行也在持续探索和创新，充分发挥自身优势禀赋，履行社会责任。我们深入贯彻绿色发展理念，持续加大对绿色金融的支持力度，优化绿色金融服务，同时加强信贷业务中的环境风险管控，为绿色产业发展及社会低碳转型提供金融“活水”。以绿色消费为例，微众银行大力支持新能源汽车品牌信贷需求，联合十余家新能源车企，推动绿色出行、绿色消费，以助力扩大绿色消费的方式服务绿色发展。

2024年是微众银行成立第十个年头，我们将继续秉持“让金融普惠大众”的使命，牢牢把握高质量发展这个首要任务，做好五篇大文章，以金融力量增强经济高质量发展新动能，以高质量发展助力金融强国建设。（微众银行党委书记、行长 李南青）

(责编：董童、李源)

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