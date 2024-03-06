史玉东代表：全面培育新质生产力 创新产业链收储机制

人民网北京3月6日电 （黄盛）在2024年全国两会期间，全国人大代表、蒙牛集团全球研发创新中心研发总监史玉东围绕“发展乳制品深加工产业”“协同科技创新与标法体系”“乳制品营养强化”等话题提出相关建议。史玉东建议，加快培育乳业新质生产力，为推动乳业高质量发展、保障国家粮食安全和助力国民营养健康贡献力量。

全国人大代表、蒙牛集团全球研发创新中心研发总监史玉东。 受访者供图

面对高质量发展的要求，推进乳制品行业技术研发、产品创新与标法体系协同发展，全面培育新质生产力，已成为乳制品行业的重要命题。

史玉东建议，加快出台相关鼓励政策，畅通乳制品行业创新发展路径，引导行业加强新产品研发，全面推进乳业技术革新。一方面，要引导、鼓励企业加大技术研发创新，探索符合中国乳业国情的乳成份开发研究体系；另一方面，要鼓励重点龙头企业聚焦深加工领域，加强新产品研发，创新打造食药物质的乳制品、适合国人口味奶酪等产品，不断满足人民美好生活的新需求。

此外，他提出，要进一步完善相应法规标准体系建设，研究制定引领新工艺、新技术发展的标准和相应的评价标准，完善支持乳源深加工的标准体系，制定食药物质原料使用的使用指南等，全面支持新技术、新工艺的应用和新产品的研发。

作为“粮头食尾”的全链条行业，乳业关系着千家万户的民生，是维护国家粮食安全的重要组成部分。因此，出台稳定乳业市场供需平衡和市场秩序的措施，实现乳产业链稳定发展备受关注。

史玉东认为，可以借鉴奶业发达国家的“储存补贴”“利润保险、收储捐赠”等方式调节供需，建立乳原料收储机制，通过“企业+政府”共同收储。企业侧利用现有设备和厂房喷粉、收储、销售；政府侧依托龙头乳企进行商业收储，并在喷粉费用、存储费用、资金利息等方面给予收储企业一定帮扶。

他还建议出台指导文件，推动《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》和学生奶相关团体标准进行修订，从标准和理念上推进大众食物强化工作，为全民健康保驾护航。