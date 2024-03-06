闵庆文委员：挖掘中华优秀农耕文化 推进美丽乡村建设

人民网北京3月6日电 （方经纶）“中华优秀文化的发掘、传承与走出去，不能忘了我们优秀的农耕文化。”今年两会，全国政协委员、中国科学院地理科学与资源研究所研究员闵庆文带来了一份关于以重要农业文化遗产地为重点推进美丽乡村建设试点的提案。

民族要复兴，乡村必振兴。2024年1月，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》正式发布，将打造美丽乡村列为“美丽系列”建设工作中的一项重要内容。

作为农业古国和农业大国，我国农业文化遗产资源丰富、类型多样。截至目前，全世界86项全球重要农业文化遗产中，中国有22项，数量位居各国之首。此外，我国先后7批发布的188项中国重要农业文化遗产，覆盖了几乎所有的农业生产类型，分布在几乎所有的生态地理单元。

闵庆文认为，农业文化遗产地具有建设美丽乡村的资源基础，因为农业文化遗产系统蕴含着人地和谐的生态文明理念、环境友好的生态农业技术与结构合理的生态文化景观，对美丽乡村建设和农业绿色发展具有重要的启示意义。

闵庆文建议农业农村部尽快启动美丽乡村建设工作，并将重要农业文化遗产地作为建设试点，积累经验、逐步推进。

闵庆文委员的另一份提案同样与重要农业文化遗产相关。我国的朱鹮保护被国际公认为濒危动物保护的典范之一，他建议尽快启动 “汉中稻田-朱鹮共生系统”申报中国重要农业文化遗产工作，并积极申报全球重要农业文化遗产。