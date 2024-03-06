吴清：保护中小投资者是证监会最重要的工作，没有之一

人民网北京3月6日电 （记者罗知之）“保护投资者特别是中小投资者合法权益是证监会最重要的中心任务，可以说没有之一。这也是资本市场监管工作政治性、人民性的直接体现。”3月6日，中国证券监督管理委员会主席吴清在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上如是表示。

吴清指出，在公平交易、合理定价、充分竞争的条件下高效配置资源，促进高质量发展，这样资本市场才有持久的生命力。但是，由于市场参与各方在资金、技术、信息等方面都有很多差异，监管者要特别关注公平问题，把公开公平公正作为最重要的原则。在中小投资者占绝大多数的市场，更是如此。

关于下一步工作，吴清表示，从监管方面重点是突出“强”和“严”。

强，就是要强本强基。“从规模上看，我国资本市场已经是全球第二大市场，但还不够强。前一段时间的市场波动再次暴露出一些深层次问题，值得深思。”吴清表示，投资者是市场之本，上市公司是市场之基，投资者和上市公司都是资本市场发展的源头活水。必须真诚善待投资者，更好服务投资者，从法律上、制度上、监管执法和司法上进一步加强对投资者的保护，增强投资者对市场的信心和信任，吸引更多的投资者特别是中长期资金参与市场。同时，也必须聚焦提高上市公司质量，让企业更好发挥主体作用，提升投资价值。

严，就是严监严管，就是依法从严监管市场，依纪从严管理队伍。吴清表示，证监会要认真对标对表，针对股票市场、债券市场、期货和衍生品市场等各领域、各主体、各环节，全面检视并加快补齐监管存在的短板弱项。将瞪大眼睛，对问题机构、问题企业强化早期纠正，对各类风险及早处置，对各种违法违规行为露头就打，对重点领域的重大违法行为要重点严打，特别是一些触碰底线的，比如造假欺诈、操纵市场、内幕交易等违法行为，都要严厉打击。在队伍管理上，将刀刃向内，严抓严管，真正在政治上、专业上、作风上、廉洁上过得硬，打造一支监管铁军。