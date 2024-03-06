证监会：促使上市公司完善治理 更好回报投资者

人民网北京3月6日电 （记者罗知之）3月6日，在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，中国证券监督管理委员会主席吴清表示，提高上市公司质量，首先是上市公司自身的责任，同时也需要外部环境的改善。证监会的首要职责就是抓好全链条各环节的监管，与各方面一起营造良好的市场生态和一流的营商环境，促使上市公司进一步完善治理、信息透明，更加专注主业、优化资源配置，更加稳健经营，更好地回报投资者。

据介绍，证监会主要从四方面做好监管工作：

首先，严把入口。吴清表示，企业IPO上市绝不能以“圈钱”为目的，更不允许造假、欺诈上市。审核注册各个环节都要依法依规，严之又严，督促发行人真实准确完整披露信息，要全力把造假者挡在资本市场门外。

下一步，证监会将在现有基础上，成倍地大幅地提高现场检查和现场督导的覆盖面，对发现的违法违规线索进一步加大查处力度；坚持申报就要担责，以此倒逼发行人进一步提高申报质量，也倒逼中介机构提高执业和服务水平，做到勤勉尽责。

第二，狠抓日常，加强上市后监管。据介绍，目前证监会正突出抓三件事：一是防假打假。证监会正与有关部门共同构建综合惩防体系，强化穿透式监管，严肃整治、严厉打击财务造假和侵占上市公司利益的违法违规行为。二是规范减持，对一些通过“技术性”离婚、融券卖出、转融通等绕道违规减持的，要进一步堵塞制度漏洞。对于大股东、实控人等违规减持的，要依法严厉打击。三是推动分红。近年来，A股上市公司的分红状况在持续改善，但常年不分红的公司也不少，分红的稳定性、及时性、可预期性都还有待进一步提高。对多年不分红，或者分红比例偏低的公司，证监会将区分不同情况采取硬措施，包括限制控股股东减持、实施ST风险警示等。同时还将推动有条件的公司一年多次分红，特别是鼓励春节前分红。

第三，畅通出口。一方面，设置更加严格的强制退市标准，做到应退尽退；另一方面，完善吸收合并等政策，进一步拓宽多元退出渠道，鼓励推动一些公司主动退市。

第四，压实责任。吴清表示，提高上市公司质量，企业必须扛起第一责任、主体责任，控股股东、实控人、董监高作为企业的“关键少数”必须挺在前面。监管部门、行业主管部门、地方政府还有各类专业中介机构也都要各负其责，责无旁贷。他强调，在加强上市公司监管过程中，包括发行上市、并购重组、股权激励等制度也要与时俱进，进一步适应新质生产力发展的需要和特点，进行必要的调整完善，增强制度的包容性、适应性，让真正有潜力的企业在资本市场的支持下成长壮大，不断改善上市公司结构，从而让投资者能够更好分享经济高质量发展的成果。