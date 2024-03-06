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春运期间海南离岛免税购物金额74.1亿元

2024年03月06日20:47 | 来源：新华网
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　　新华社海口3月6日电（记者吴茂辉）为期40天的2024年春运落下帷幕，春运里的海南离岛免税市场“热辣滚烫”。据海口海关统计，1月26日至3月5日春运期间，海口海关共监管海南离岛免税购物金额74.1亿元、购物旅客93.8万人次、购物件数739万件。

　　各免税商店抢抓春节旅游机遇，推出打折促销、民俗表演、新春抽奖等一系列活动，有力促进离岛免税节日消费。春运期间，海南离岛免税日均销售额突破1.85亿元，人均购物金额7899元。

　　海口海关以智慧监管为免税销售保驾护航，发挥集中审单作业模式优势，安排专人对全岛12家免税店货品入出库、商品备案等审核，搭建商品快速通道，保障春节期间免税品及时入出库，供需两旺带动全岛在售品牌及单品种类不断刷新纪录。

　　新提货模式助力点燃消费热情。“即购即提”“担保即提”提货模式落地实施以来，为旅客提供了更加丰富的购物选择，旅客可以根据自己的行程安排自由组合提货方式。春运期间，海口海关监管全岛“即购即提”提货模式购物金额8.56亿元、购物件数89.6万件。

(责编：胡永秋、卫嘉)
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