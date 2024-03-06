代表委员热议人工智能发展：加快标准建设 厚植创新沃土

人民网北京3月6日电 （记者乔雪峰）今年全国两会期间，快速发展的人工智能成为热点话题。围绕人工智能领域抢抓机遇、弥补短板、防范风险，多位全国人大代表、全国政协委员提出了建议。

“我建议进一步推动‘AI+’行动，强化顶层设计和统筹规划。”全国政协常委、中国移动董事长杨杰在接受采访时表示，要统筹推进计算智能、感知智能、认知智能、运动智能的协同发展，筑牢“AI+”发展根基。加快推动人工智能惠及千家万户、赋能千行百业，打造“AI+”产业高地。探索构建企业为主体、产学研用深度融合的创新联合体，厚植“AI+”创新沃土。

全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰建议，瞄准我国通用人工智能发展中需要弥补的短板进行设计，围绕构建自主可控的算力生态、共享高质量数据的开放、制定科学的评测标准、开展源头技术前瞻研发、培养专业人才、伦理人文等维度，系统性制定国家层面的通用人工智能发展规划。

全国政协委员、奇安信董事长齐向东建议，大力探索“AI+安全”创新应用，抢占安全领域的人工智能战略制高点，提高我国应对网络空间安全风险与不确定性的能力。此外，从供给侧和需求侧两端推动“AI+安全”的良性循环。

“AI手机将是继功能机、智能机之后，通信行业的第三个重大变革阶段。AI大模型是引领未来的战略性技术，是发展新质生产力的主要阵地。手机作为用户最多的终端应用，是AI大模型创新与应用的重要领域。”全国政协常委、东南大学副校长、研究生院院长金石表示。

金石建议，相关机构要联合我国手机厂商，加快出台AI手机生态标准。“以国产手机厂商OPPO为例，推出了端侧应用70亿参数大语言模型，AI消除等应用让消费者‘尝鲜’，AI手机有望成为人们的超级助理。AI手机‘1+N’智能体生态体系开始建立，OPPO等相关企业开始联合相关部门和组织推进行业标准建设。”他说。

当前，各行各业对掌握人工智能基本技能的人才需求急剧增长。对此，全国政协委员、中国科学院计算技术研究所研究员张云泉建议，支持人工智能相关学科发展和高层次人才培养，探索深度融合的学科建设和人才培养新模式，为实现引领性原创成果的重大突破，提供更充分的人才支撑。

金石建议，高校、科研院所和头部企业紧密合作，产教融合、工学交替，依托卓越工程师学院、未来技术学院、人工智能学院等平台，共同培养面向人工智能需求的复合型人才。

刘庆峰建议，加快推广大模型赋能全学段，加快探索我国人工智能拔尖创新人才的培养。例如，设立国家人工智能学院，以“核心+基地”的组织形式和新机制培养我国人工智能人才。