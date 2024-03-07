卢铁忠委员：明确核能绿色低碳价值 助力经济社会高质量发展

人民网北京3月7日电 （记者杜燕飞）“在当前绿电交易、绿证交易和碳排放权交易中，核能绿色低碳价值尚未被明确，未来仍需进一步推动核能全面纳入我国绿色低碳政策体系。”2024年全国两会期间，中核集团总经理助理，中国核电党委书记、董事长卢铁忠在接受人民网记者采访时说。

全国政协委员，中核集团总经理助理，中国核电党委书记、董事长卢铁忠。受访者供图

核能是清洁低碳安全高效的能源，不仅可以发电，还可以开展核能综合利用，是保障国家能源安全与低碳转型的关键能源品种，是推动我国高质量发展的重要力量。

2024年2月，国家发展改革委、国家统计局、国家能源局联合印发《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接 大力促进非化石能源消费的通知》，提出实施可再生能源、核电等非化石能源不纳入能源消耗总量和强度调控。

“核能具备明确的绿色低碳属性，是实现‘双碳’目标的重要选择。”卢铁忠表示，根据我国生态环境部环境规划院发布的《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022)》显示，核电全生命周期二氧化碳排放当量仅约12.2克／千瓦时，与水电、风电和光伏等可再生能源相当或更低。

他表示，认可核能绿色低碳属性，有助于核电与可再生电力协同，为“两高”行业提供既稳定可靠且绿色低碳的电力供应组合。同时，开展供暖、供汽、制氢等核能综合利用，有助于工业、建筑、交通等高排放领域的深度脱碳。此外，在全面建成社会主义现代化强国的进程中，率先推进核能全面纳入绿色低碳政策体系，可以体现我国在全球气候治理中的绿色低碳担当。

为统筹能源供应安全与绿色低碳转型、助力经济社会高质量发展，卢铁忠建议，将核能全面纳入绿色低碳政策体系，率先向核电用户颁发绿色电力消费凭证、向核能发电企业颁发绿色电力证书。通过国际合作，推动核能作为低碳能源消费的国际互认，帮助出口企业树立绿色形象以及应对碳关税提供支撑，在全球化的绿色经济中获取更多的机会和竞争优势。