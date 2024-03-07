邹磊委员：优化北方地区清洁供暖体系建设

人民网北京3月7日电 （记者杜燕飞）“当前，我国北方地区冬季清洁供暖成效明显，但也面临着一些问题。”2024年全国两会期间，全国政协委员，中国大唐集团有限公司党组书记、董事长邹磊在接受人民网记者采访时建议，优化北方地区清洁供暖体系建设，多元推动北方非清洁取暖区域实施以分布式为主的可再生清洁取暖，挖掘集中式清洁供暖潜力，逐步向绿色供暖转型。

全国政协委员，中国大唐集团有限公司党组书记、董事长邹磊。受访者供图

在他看来，目前北方非清洁供暖地区大部分缺乏集中清洁供暖条件，面临着电热统筹协调能力不强的矛盾，清洁供暖中绿色供暖政策不完备、占比相对较低。

“我建议，北方非清洁取暖区域实施以分布式为主的可再生清洁取暖。”他表示，北方地区结合自身资源禀赋，加快探索和推广适用的清洁取暖技术。在居住分散、集中供暖困难的地区，推动可再生能源分散式供暖。在人口规模较大、具备开发集中供暖条件的地区，挖掘周边存量热电机组供暖潜力，推动实施散烧煤和小锅炉替代。

邹磊建议，以存量提升方式挖掘集中式清洁供暖潜力。指导各地建立合理反映供热成本、促进按需供热和精准供热的热价机制，以及电力辅助服务市场，增强煤电机组实施供热改造、热电解耦、长输供热的内生动力，提升集中清洁供热能力和覆盖范围。

邹磊建议，推动以电代煤、以电代气等供暖方式，推进供热机组与可再生能源联营与耦合发展，逐步实现集中供暖的绿色替代。鼓励引导建设以绿电消纳为核心的区域综合能源站，积极探索以电锅炉、热泵、蓄热、光热等方式组合优化的可再生能源供暖方案。