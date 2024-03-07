中国人民银行：做好建议提案办理 提高服务为民含“金”量

助力中小微企业发展，一直是社会各界关切的热点。近年来，全国人大代表、重庆市律师协会常务副会长陈友坤履职的重要方向，也是聚焦解决中小微企业面临的融资难话题。

2023年全国两会期间，陈友坤代表提交了《关于多举措解决中小微民营企业融资难、融资贵问题，帮助中小微企业茁壮成长的建议》，从支持民营企业增强信用、创新金融产品、促进信用信息共享等方面提出了建议。

“民营企业发展遇到的困难是生产要素保障弱，特别是资金压力大。要不断畅通金融服务民营企业渠道，进一步加大金融支持力度，激发企业创新活力，促进民营企业发展壮大。”他说。

中国人民银行对陈友坤的建议高度重视，围绕建议反映的情况赴多地开展专题调研，将意见和建议内容转化为工作措施，进一步创新信贷产品，合理设置贷款期限，优化贷款流程。

据介绍，2023年中国人民银行共承办有关金融支持实体经济和中小微企业发展的建议提案34件。结合代表委员的关切，中国人民银行继续加大货币政策对民营小微企业的倾斜力度，拓宽民营企业融资渠道，持续开展中小微企业金融服务能力提升工程。去年，中国人民银行连续召开金融支持民营企业发展的座谈会和工作推进会，联合多部门推出支持民营经济的25条具体举措。

同样得到迅速回应和办理的还有全国人大代表，湖北省人大常委会原党组书记、常务副主任王玲。她在2023年全国两会上，提交了《关于加快制定出台农村金融服务促进法的建议》。中国人民银行委托人民银行湖北省分行第一时间与王玲取得联系，介绍金融支持全面推进乡村振兴工作的进展，就相关建议意见进行讨论。

人民银行湖北省分行召开座谈会，与全国人大代表王玲座谈金融支持全面推进乡村振兴工作进展。来源：中国人民银行

王玲和陈友坤的履职过程，是中国人民银行将办理建议提案与实际工作相结合的缩影。2023年，中国人民银行承办十四届全国人大一次会议议案11件、代表建议447件，承办全国政协十四届一次会议提案266件，共计724件，涉及6个代表团、579名代表、9个党派团体和193名委员。建议提案主要集中在服务实体经济发展、深化金融改革、推动金融高水平对外开放、加强金融监管和防范金融风险等方面。

沟通深一层，共识增一分。中国人民银行表示，面对一份份牵动民生的呼声期盼、一项项含金量高的意见建议，中国人民银行不断完善办理机制，对具有较强代表性的建议提案，通过上门走访、开展座谈、邀请调研等“请进来”和“走出去”结合的方式，与代表委员面对面共商对策、实打实增进共识。

数据显示，2023年中国人民银行与代表委员开展电话、短信、书信或网络等沟通311人次，登门拜访、邀请座谈、邀请调研等当面沟通17人次。在2023年中国人民银行主办建议提案中，所提问题已解决或已列入计划拟解决的，占比达70%以上。

“2024年全国两会已经开启，我们将继续做好建议提案办理工作。”中国人民银行相关人士表示，将完善办理机制，努力将代表委员的真知灼见转化为金融为民的实招硬招，更好助力高质量发展。

“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道：