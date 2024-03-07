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乡亲们的生活更有奔头

本报记者 胡晓军 李玉兰 王洋
2024年03月07日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：乡亲们的生活更有奔头

今年的政府工作报告多次提到“养老”，对此，江西省南昌市青山湖区进顺村党委书记、村委会主任罗来昌代表直呼“很暖心！”

如今的进顺村，退休老人逐年增多。来京前夕，罗来昌代表还在为村里一户失独家庭的医保报销事宜奔波。“安排好住的，敬养好老的，教育好小的，照顾好弱的，兼顾好大众的。”这是进顺村的“民生26字诀”，也是罗来昌代表的奋斗目标。

“许多老年人还患有慢性疾病，我就告诉他们有什么困难都可以跟村里提，村里也会竭力提供帮助。”罗来昌代表说。

2021年4月，进顺村通过“四议两公开”程序新增设了“退休村民补贴”。从此，村里每一位退休村民每月都可以增加800元的收入。“股份分红、长寿奖、退休补贴、奖学金、医疗关怀金……去年，村里用于村民分红及保障的资金就有2000多万元！”罗来昌代表给记者算了一笔账。

“村里投资的工业园升级改造正在进行，未来还需要开拓一些新的经济增长点，继续提高村民的福利待遇。”罗来昌代表筹划着，加快发展壮大村集体经济，让更多发展成果惠及全体村民，让乡亲们的生活更有奔头。

(责编：杨曦、陈键)
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