余兴安委员：提升青年群体数字素养 推动高质量就业

人民网北京3月7日电 （王绍绍）随着社会经济发展，我国新业态蓬勃发展，一批新职业应运而生。第十四届政协委员，中国人事科学研究院院长、党委副书记、研究员余兴安在今年全国两会上表示，要提升青年群体数字素养技能，推动高质量就业。

数字经济的发展带来的新产业、新模式、新职业为青年就业提供了空间。余兴安建议，通过多种方式激励青年群体根据实际情况转变思路，找准自己的职业赛道。

“在一些地区，传统职业教育培训体系存在课程与市场脱节等现象。这在一定程度上不利于青年群体的数字素养和技能的提升。”余兴安建议，加大校企联动力度，系统推进高校教育和职业培训，推动课程设置与社会需求实际相适应。鼓励龙头企业利用数字平台优势，开展产教融合，提升青年群体的数字素养与技能。

余兴安在调研时发现，新职业青年难以第一时间得到社会的认可和专业的培训，进而加大就业难度。他建议加快在各领域建立职业长期观测制度，对新业态、新职业的产生和发展进行动态监测；建立职业成熟度评价标准，持续发布新职业信息，支持平台企业开展新职业申请、新职业标准制定和修订工作；加强公共就业服务部门与数字平台的联动，发挥数字平台对新职业推动的前瞻能力。