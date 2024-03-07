杨剑宇代表：加快国产大模型产业发展 推进全国数据要素市场建设

人民网北京3月7日电 （王绍绍）人工智能等新兴产业是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术和重要驱动力量。推动战略性新兴产业融合集群发展，做强数字经济的关键底座，意义重大。全国人大代表，中国移动浙江公司党委书记、董事长、总经理杨剑宇建议，加快国产大模型产业发展，推进全国数据要素市场建设，发展战略性新兴产业，推动经济社会的数字化转型。

“国产大模型发展迅猛，但整体水平较低，规模化水平还处于起步阶段。”杨剑宇表示，自主研发创新能力不足是我国大模型产业发展面临的难题。建议加强产、学、研协同，加快技术攻关和成果转化，加大建设投入和政策扶持力度，并制定人才培养计划。

“我国大模型算力资源供给紧张、成本高的情况目前还比较明显。”杨剑宇建议，推动建设布局合理、资源多样、覆盖全面的算力供给体系。加大对算力发展的政策、资金配套支持。持续提升国产通用处理器性能。

面对大模型原生应用落地不足的现象，杨剑宇认为，应完善战略性新兴产业市场机制，坚持数据开放和安全并举，平衡好发展与安全、风险与效率之间的关系。

基于对数据要素市场的长期调研，杨剑宇发现，当前我国数据要素全国统一大市场建设面临供给不足、流通不畅、管理不清晰等现象，一定程度上限制了数字经济的发展。

在他看来，数据有效供给不足主要体现在数据资源利用水平不高、算法技术有待发展、数据融合水平有待提升等方面。应加快数据资源体系建设，形成跨区域、跨部门的数据融合格局。

“各地数据交换平台市场化程度不高，各地的交易标准和监管机制不一，影响数据要素的流通。”杨剑宇建议，在工业领域率先推进可信数据空间标杆试点，完善数据基础设施，推进新型工业化建设。

他认为，目前既要“划定红线”，也要“适当松绑”。探索建立正面引导清单、负面禁止清单和第三方机构认证评级相结合的数据市场准入制度，鼓励数据流转创新，加快流通配套法规建设。