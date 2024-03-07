原标题：以客户为中心，太保服务在一线

中国太保旗下太平洋健康险以“责任、智慧、温度”的太保服务价值主张为引领，积极落实消费者权益保护工作要点。直面客户的一线员工，更是以工匠精神铸就匠心服务，在日常工作中想客户之所求，急客户之所需。他们就像“凡人微光”，虽然看似微小，但却能汇聚成强大的力量，书写着“太保服务”的精彩华章。

陈娟是太平洋健康险一位客服代表。去年4月，一位无锡外籍客户致电提出医疗服务需求。陈娟了解病情后，预约了无锡市人民医院特需门诊，因看诊后症状未好转，又主动为客户预约苏州明基医院的多次就诊，并持续跟踪客户就医情况。当得知客户的疾病需要长期治疗时，及时响应客户要求转预约至上海的医院，考虑到外籍客户的语言限制，陈娟在预约医生时特意选择了有外语能力的医生，周到的服务让她收获了客户再三的认可。在处理客户需求的过程中，不仅关注问题的解决，更注重客户的心情和感受，尽可能地给予关怀和安慰，这是客服代表们共同的服务准则。

如果说电话客服是来自远程的关怀，那么驻院代表则是更考验能力的近距离服务。太平洋健康险在上海、北京、杭州等近20家三甲医院设置专属驻点服务，为客户提供高品质的现场就医及理赔申请协助。上海地区驻院代表曹一凡正是其中一位驻院代表，去年8月，客户钟女士因就诊时间紧张，神色慌张的前来挂号，曹一凡凭借对就医流程的了解，以最快速度帮助客户顺利优先就诊。就诊完成后得知需要住院手术，曹一凡立即协助客户整理相关住院材料，并进行预授权的申请处理，确保客户在出差回来后顺利入院手术。曹一凡凭借勤恳务实的工作态度和细致入微的服务，成功解决了客户的紧急就医问题，赢得客户对驻点现场服务工作的感激与肯定。

秉承以客户为中心，时刻保持认真负责的服务态度，太平洋健康险的一线服务人员用真心与专业将温暖传递给客户，他们的付出不仅得到了客户的认可和赞赏，也为太平洋健康险的消保服务体系持续注入了新动能。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经