张抒扬代表：进一步优化完善罕见病用药、养老护理等工作

人民网北京3月7日电 （记者杜燕飞）“建议优化公立医院护理类医疗服务价格体系”“建议健全罕见病用药保障”“建议优化居家和社区养老服务护理人力资源保障”。2024年全国两会期间，全国人大代表、协和医院院长张抒扬在接受人民网记者采访时表示。

全国人大代表、协和医院院长张抒扬。受访者供图

优化公立医院护理类医疗服务价格体系

当前，公立医院医药卫生体制改革持续深化，医疗服务价格改革取得明显成效，医疗机构收入结构持续优化。

张抒扬表示，也要看到当前护理类服务价格改革在执行中存在一些问题。例如，护理类医疗服务项目价格水平较低、项目尚未全覆盖，护理成本核算研究起步较晚等，一定程度上限制了护理专业高质量发展。

为推进护理专业可持续高质量发展，增强患者、公众获得感、幸福感、安全感，张抒扬建议，合理提升护理类医疗服务项目价格。

“建议由政府指导，公立医院参与成本测算，深入医院开展调研，了解临床需求。”她建议，将价格动态调整机制落到实处，明确价格调整启动、约束条件，发挥价格合理补偿功能，稳定调价预期，理顺比价关系。部分省市选定试点医院实行整体护理按床日收费，并纳入医保支付范围。

为实现护理服务经济价值，张抒扬建议，动态评估、及时纳入体现护理人员劳动和专业价值的收费项目。基于护士劳务价值、技术难度、风险程度、临床及经济效益等，建立科学、多维度护理经济价值测量工具，作为收费项目的评估依据。分类整合现有护理类医疗服务项目，根据评估结果，逐步纳入体现护理人员专业价值核心项目。定期梳理汇总可收费护理新技术、新业务，优化审批流程，鼓励临床护理专家共同参与论证。

“建议多维度探索建立可持续发展的护理类医疗服务项目价格管理体系。”张抒扬表示，要进一步重视并积极开展护理成本管理、成本核算相关研究，协助构建护理类医疗服务项目价格管理体系。开发智能化、信息化的护理工作量测量系统，建立适应社会发展及行业需求的护理服务监督管理体系。加强护理院校中护理经济学相关课程设置，加大培养具备护理专业、护理经济学、医疗保险等专业知识的复合型人才。

健全罕见病用药保障体系

“近年来，相关部门多措并举，推进罕见病用药保障工作，初步形成了以政府为主导，基本医疗保险为主体、大病及普惠型商业保险、慈善救助为补充的多层次罕见病用药保障体系。”张抒扬表示，随着医药产业发展，受到罕见病药品在国内上市数量逐年提升，国内罕见病患者用药需求增加等因素影响，罕见病用药保障在进口检验、审评审批、医疗保障、医疗机构准入等方面仍存在不少难题。

为此，她建议，优化罕见病药品进口流程，为药物研发、审批上市等提供支持与保障。建议加快罕见病领域专项立法，推进《药品进口管理办法》等制度修订。以罕见病药品为试点，优化药品进口流程。对于上市后的罕见病临床研究用药，建议免除进口检验。

同时，为建立健全罕见病用药多层次保障体系，张抒扬表示，建议制定专门适宜的罕见病保障政策，在罕见病药品报销、支付方式等方面给予政策倾斜积极推动惠民保政策与罕见病保障结合，发挥商保补充功能。

“近年来，基因治疗方法趋向成熟，多个基因治疗药物获批上市，与传统治疗方法相比，基因治疗药物昂贵，但具有‘一次给药、长期有效’优势。”张抒扬建议，建立多元复合支付方式，提高患者生活质量、减轻医保负担。完善保险支持措施，积极探索适用于基因治疗技术的医保评估、支付方式；支持罕见病等领域基因治疗药物纳入惠民型商业医疗保险范围。

谈及如何解决罕见病用药“最后一公里”难题，张抒扬表示，建议进一步完善罕见病药物的医院配备管理，优化罕见病用药考核体系，发挥全国罕见病诊疗协作网优势，推进预防、诊疗、康复、药品保障体系不断完善，实现找医、找药、求助互助、政策查询一站式服务。同时，进一步完善高值罕见病药品的“双通道”供应保障，进一步改善罕见病患者报销和支付管理，让更多患者获益，提升罕见病患者用药可及性。

优化居家和社区养老服务护理人力资源保障

我国老年人口现年均增速约3.28%，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口将突破3亿、占总人口比例将超20%。当前，我国养老总体呈现“9073”格局，即约90%选择居家养老、约7%选择社区养老，仅3%选择入住机构养老。

在张抒扬看来，现有的居家、社区养老体系与日益增长的养老服务需求间有一定差距。提供专业服务的护理人力资源未得到有效保障，基层社区卫生服务中心缺少养老服务专业护理人才，居家养老护理也同样面临缺人、缺资金、缺标准等问题。

为此，她建议，规范社区老年服务护理人力资源配备标准。对接社区老年人口数量及失能失智老年人口比例、实际照护需求等，制定社区卫生服务中心及养老服务中心老年护理人员配备人数及比例标准。明确各层级养老服务人员岗位责任、能级分工、胜任力考核等详细规则，保证服务质量。在人力不足过渡期，进一步创新护理人力资源配置形式。通过提高社区老年服务人员薪酬待遇、增加编制名额、提升从业人员职业认同感等措施，让更多有能力的专业人才“引得来，留得住”。

“建议构建多层次老年护理人才体系，涵盖资深老年护理专家、老年专科护士、临床护士、养老护理员等，建立健全老年护理人才培养及评价体系。推进优质护理资源扩容下沉，发挥三甲医院护理专业技术人才‘传、帮、带’作用，带动培训基层老年护理服务人员，有针对性地建立老年护理专业知识体系与护理技术帮扶体系。”她表示，要加大养老护理员队伍培养，建立完善老年护理人才职业技能等级认定制度，规范服务价格收费标准，提升基础养老护理服务能力。

为提升家庭照护及老年人自我健康管理能力，张抒扬建议，开展老年照护相关科普教育，提升全民老年健康管理和照护能力。依托老年大学、社区服务机构、社区活动站等，常态化开设老年化特点、安全风险防控、老年综合评估自评项目、常见症状管理、舒适护理等课程，帮助老年人及照顾者掌握自我健康管理技能。通过照护技能培训等方式，提高失能老年人家庭照护者照护能力和水平。