陈柏蓉代表：建议加快食品制造行业“智改数转”

人民网北京3月7日电 （记者孙博洋）在2024年全国两会期间，全国人大代表、舍得酒业生产技术中心酒体设计部酒体设计师陈柏蓉在接受记者采访时表示，建议加快食品制造行业“智改数转”。

全国人大代表、舍得酒业生产技术中心酒体设计部酒体设计师陈柏蓉。受访者供图

陈柏蓉表示，当前食品制造业处于由传统到现代、由人工到智能、由经验到科学的关键发展时期。“特别是白酒行业，在过去十年间大力开展信息化与数字化建设，全面提升研发、生产、营销、管理和服务等智能化水平。其中，白酒龙头企业积累了许多实践经验。”她说。

为提升行业的智能化水平、促进企业的全链路转型升级，陈柏蓉在今年两会期间提出了《关于加强食品制造行业“智改数转”工作的建议》。她建议，以白酒行业先行先试，选择基础条件较好的园区开展试点，构建行业追溯规范、引导企业打造追溯体系、提升行业服务品质，打通行业数据资产、保障智能制造水平、提升行业生产效益。

陈柏蓉还关注到当前白酒行业数智化推进水平不平衡。她表示，数智化改造对于中小企业门槛较高，这也是推进行业数智化改造的痛点之一。

对此，她提出了《关于以新质生产力推动传统酒类产业高质量发展的建议》，支持建立酒业公共大数据服务平台，加强产学研合作、培养专业人才。同时，还要制定完善酒类产业数智化转型的相关标准，确保转型过程的规范安全。