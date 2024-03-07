冯丹代表：加强数据安全建设 提升数据应用保障能力

人民网北京3月7日电 （王绍绍）数据作为新型生产要素，是做大做强数字经济的关键。全国人大代表，民盟湖北省委副主委、华中科技大学计算机科学与技术学院院长冯丹在今年全国两会上表示，数据的充分流通、共享、集中挖掘和利用为社会带来了巨大价值，在充分发挥数据价值的同时，确保数据安全意义重大。

今年的政府工作报告显示，我国将制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

近年来，通用人工智能产业迎来快速发展，数据成为未来人工智能竞争的关键要素。面对优质中文数据集稀缺的现状，无数据可用成为阻碍大模型研发和通用人工智能发展的瓶颈。冯丹建议，由上至下建立统一的数据对外使用标准，尽快实现全国数据共享挖掘和灾备集群互通互联，确保关键行业重要核心数据100%覆盖。既为人工智能发展提供高质量语料，又为数据安全保驾护航。

加快国家数据安全建设，发展灾备产业、升级备份架构，对于保障数字经济高质量发展很重要。对此，冯丹表示，应重点关注数据灾备建设率低和主流备份架构落后的问题，提升我国自主可控的灾备产业能力，让数据得到有效保护、合法利用、有序流动。

在冯丹看来，进一步释放数据价值，构建全球领先的技术竞争力，应持续推进数据灾备基础理论研究及产品技术创新，重点攻克基于闪存介质的存储内生数据安全技术、面向介质的高效数据布局技术、领先的重删压缩算法技术、数据流通的可管可控技术、人工智能模型安全及语料安全等前沿技术。

“对于数据价值大、密度高的行业，应持续开展灾备产业发展试点示范，遴选并推广一批灾备数据安全、数据存储等领域的生态优秀实践，形成新的行业标准，加快国家数据安全建设，激发数据价值。”冯丹建议，围绕新计算模式、新网络架构和新应用场景，鼓励科研机构、高等院校、企业等主体积极进行联合创新。