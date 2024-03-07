曾从钦代表：以科技创新和产业升级推动新质生产力发展

人民网北京3月7日电 （记者孙博洋）“发展新质生产力，关键是科技创新，方向是产业升级。”2024年全国两会期间，全国人大代表，五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦在接受采访时表示，发展新质生产力是新征程企业推动高质量发展的内在要求和重要着力点。

全国人大代表，五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦。受访者供图

政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

曾从钦建议，发挥白酒企业在产业链“链主”的作用，带动上下游供应商技术升级，加速全产业链供应链的价值协同和价值共创，提高全要素生产率，促进一二三产业融合发展、创新发展、绿色发展。

政府工作报告还提出，着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环。

曾从钦表示，扩大内需是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求，是推动经济高质量发展的必然选择。“我们正在深化供给侧结构性改革，推进酒体创新、工艺创新、产品创新，以更高品质的产品和服务，更好地满足和创造有效需求，形成需求牵引供给、供给创造需求的新平衡，发挥市场主体引领消费、提振内需的积极作用。”他说。

曾从钦还表示，白酒是我国轻工业食品饮料行业的核心支撑，具“出海”优势和广阔的海外发展前景。

对此他建议，积极推动中国白酒“走出去”，探索布局国际市场新路径、新模式，推动中国白酒标准体系获得国际认同，推进中国白酒联合申报世界遗产，发挥好美酒作为人类共通语言在经贸往来和文化交流中的独特作用，提升中国白酒的国际影响力和文化竞争力。