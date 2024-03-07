胡华雄

原标题：积极展望 持续发力 沪市上市车企有信心

中国汽车工业协会公布的数据显示，2024年1月，中国汽车产销量分别达241万辆和243.9万辆，同比增长51.2%和47.9%，延续了高速增长趋势。车市“开门红”，为全年汽车产业发展开了个好头。

中国车市产销量已连续15年位居全球第一，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，出口量去年再创新高，首次跻身全球第一。汽车产业已成为国民经济支柱产业，上下游产业链条长，对经济带动作用强。近期，上交所密切走访了一批沪市汽车产业链公司，深入一线调研行业发展看法，把脉上市公司经营情况、困难和诉求，助力汽车产业公司高质量发展。

谈展望，汽车行业预计延续较高增长

本轮调研中，沪市车企对于2024年我国经济发展及汽车行业均保持较积极的展望。

上汽集团表示，我国宏观经济持续回升向好，将有助于汽车行业的稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，特别是近期召开的中央财经委员会第四次会议明确提出“鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新”，有望推动汽车消费稳定增长；同时，2015—2017年上一轮购车高峰进入置换阶段，也将进一步激发市场活力和消费潜能。

上海汽配是一家生产汽车空调管路的公司，相关负责人在调研中表示，中国汽车产销量全球领先，汽车保有量持续增加，市场潜力巨大。当下乘用车市场占比稳步提升，消费升级趋势明显，带动整个汽车产业链的发展。同时，中国汽车零部件行业也逐渐在国际市场上崭露头角，通过技术创新和自主研发，实现了对国际先进技术的替代。随着整车制造商对本土化零部件的需求增加、新能源汽车的快速发展，都为汽车零部件行业提供了新的市场机遇。

英利汽车主营车身结构零部件及防撞系统零部件，公司在调研中也对汽车产业发展表现出高度信心。公司认为，近年来随着我国汽车工业的迅速发展，国内零部件企业设计、研发、生产能力均取得了长足的进步，逐步得到众多主机厂的认可。依靠巨大的国内汽车市场规模以及成本优势，部分优质自主厂商逐步凭借技术积累以及资本优势吸收引进高端技术，国内自主零部件厂商取代国际厂商的趋势也已经出现。

论赛道，新能源汽车出口势头依旧强劲

近年来，中国新能源汽车发展迅猛，出口势头强劲。

在调研中发现，多家受访沪市车企提到，新能源汽车是推动中国汽车产业链高速发展的关键一环。北汽蓝谷提到，新能源市场作为中国汽车产业的黄金赛道，在产业化、市场化的基础上，正大步迈向规模化、全球化的高质量发展新阶段，走出了一条独具中国特色的产业逆袭之路。

同时，中国汽车出口规模在接连取得里程碑式突破后，凭借产品和技术优势的积累，加上在渠道、研发和产品本地化等方面的投入，预计2024年仍然有一个惯性增长的良好机会。北汽蓝谷表示，汽车出口已经成为拉动中国汽车销量增长的重要因素，出口主要区域也发生着一些积极变化，亚洲是我国汽车出口的最大市场，欧洲出口销量的占比也在逐步提升。越来越多的车企通过整车出口、KD模式出口、收购海外品牌、建立海外制造基地等多种方式强化海外布局。

有亮点，各显神通抓住市场机遇

在汽车市场如火如荼发展的背景下，车企通过各式各样的小妙招抓住机遇，整体经营业绩向好发展。上汽集团充分利用“元旦、春节”的假期效应，采取灵活多样的营销举措，努力激活市场需求，积极抢抓节日消费。联动经销商进行直播，累计近3万场，观看人次9000万。加快智己L6、荣威D5X、ID.7等新产品推出进度，巩固提升在新能源汽车市场的份额。

江淮汽车坚持创新研发投入，2023年研发投入22.3亿元，同比增长24%，持续强化新能源化、智能化领域的核心技术创新，围绕混动系统、动力电池、电驱和电控系统等开展研究攻关，推进智能新能源专用平台建设。同时，强化外部合作，与华为、宁德时代、腾讯、科大讯飞等头部企业开展深度战略合作，加速生态融合，进一步蓄积高质量发展势能。

华域汽车在实现对核心整车客户稳定供货的基础上，主动把握国内汽车市场自主品牌、新能源品牌、豪华品牌以及出口带来的增量机会，与奔驰、宝马、特斯拉、小米、华为等客户取得了配套定点。在产品研发设计、生产制造、供应链优化等方面积极推进降本措施，有效地将市场增量转化为业绩增长，保持经营业绩的稳定。

上海汽配不断提升技术工艺以提升产品竞争力，匹配客户需求，公司的实验中心获得国家实验室认证（CNAS），目前的产线实现了较高的自动化水平。凭借成熟的产品开发体系与产品质量控制能力，公司与Volkswagen AG、上汽通用、捷豹路虎、广汽乘用车等全球知名主机厂建立合作关系，并获得北美通用BEV平台项目、一汽大众奥迪项目、百度品牌旗下北京集度汽车零部件有限公司Venus项目等多个项目的定点信。

校对：王锦程

(责编：杨曦、陈键)

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