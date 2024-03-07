适度加力、提质增效 财税政策推动经济回升向好

“积极的财政政策要适度加力、提质增效”“赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元”“落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展”……

3月5日，随着政府工作报告和预算报告的出炉，2024年全年的财政政策得以明晰。

业界专家认为，今年的政府工作报告中关于财政政策的提法，与2023年年底举行的中央经济工作会议中的部署一脉相承。“适度加力”“提质增效”成为下一步我国财政政策支持经济社会高质量发展的着力点。

进一步优化政策组合和支出效率

政府工作报告和预算报告，进一步强调了2024年财政政策优化政策组合和支出效率。

财政赤字率是反映财政政策力度和财政风险水平的重要指标。2024年，我国赤字率拟按3%安排，与去年年初赤字率持平；赤字规模为4.06万亿，高于去年1800亿元。

在国新办举行的解读政府工作报告吹风会上，政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏表示，这样安排符合中国经济运行整体向好的客观实际、向外界释放积极的信号，也有利于控制政府负债率、增强财政可持续，为应对将来可能出现的风险挑战预留政策空间。

今年的报告中，有这样一项政策备受关注：未来几年将连续发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

所谓特别国债就是为服务特定政策、支持特定项目而发行的国债。与普通国债不同，特别国债不纳入一般公共预算，其发行不影响赤字规模和赤字率。

“财政赤字率维持不变，但通过专项债、特别国债、其他调入资金等扩大支出具有同扩大赤字率一样的效果。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒告诉人民网记者，从结构看，赤字规模中，中央赤字为3.34万亿元，较去年新增的1800亿元赤字全部由中央负担，中央赤字占比为82.3%，属于近年来最高水平，体现中央加杠杆；考虑到1万亿元超长期特别国债，中央加杠杆程度更高，优化了债务结构。

“用一句话概括今年财政政策：力度较大，更加强调优化政策组合和支出效率；稳妥以及标本兼治化解债务风险，长期要谋划新一轮财税体制改革。”罗志恒说。

进一步落实结构性减税降费政策

减税降费是助企纾困直接有效的办法，也是近年来积极财政政策的重要组成部分。

国家税务总局数据显示，2013年至2022年，我国新增减税降费及退税缓税缓费超过14万亿元。2023年，税收政策持续优化完善，全国新增减税降费及退税缓费22289.9亿元，其中制造业、中小微企业、民营经济等均受益明显。

今年的政府工作报告提出，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。

不同于普惠性、全面性的减税降费，结构性减税降费主要针对特定群体或领域、特定税种来降低税费负担。业界专家认为，结构性减税降费一方面强调了政策精准性和针对性；另一方面，这有利于稳定宏观税负，避免债务规模因减税降费而过快攀升。

“科技创新带动了产业创新，这是新质生产力形成的关键，也是促进高质量发展及推进中国式现代化的关键。”北京国家会计学院副院长、教授李旭红在接受人民网记者采访时表示，近年来，我国支持科技创新的系列税收优惠政策不断完善，在激励企业加大研发投入力度的同时，充分引导创新资源向企业集聚，为实体经济高质量发展提供了有力支撑。同时，财政科技投入力度的增加为创新驱动战略的实施提供了财力保障。

“2022年、2023年公司分别享受高新技术及研发费用加计扣除企业所得税优惠947万元、1178万元，这些资金又投入到了产品研发，促进良性发展。”谈及结构性减税降费的获得感，四川省一家专精特新“小巨人”企业的财务负责人黄果表示。

全国人大代表，国家税务总局四川省税务局党委书记、局长李杰对人民网记者表示，支持科技创新的税费优惠政策有助于提升“政策红利引导—研发投入增加—产品质量提升—企业效益增加”的链条效应，四川省税务部门将持续推动税费红利精准落地，把政策用出实效。

进一步加强对高质量发展的财税支持

回顾2023年，财政政策加力提效，加强重点领域支出保障，全年新增税费优惠超过2.2万亿元，增发1万亿元国债支持灾后恢复重建、提升防灾减灾救灾能力……有力有效的政策组合拳推动国民经济持续恢复，总体回升向好。

“2023年我国延续、优化、完善了一大批减税降费政策，重点从创新、协调、绿色、开放、共享等方面入手，为推动高质量发展提供了重要助力。特别是对重点支持小微企业和个体工商户、先进制造业、高水平科技自立自强，以及促增收、扩消费、保民生等方面都发挥了积极促进作用。”李旭红表示。

今年的政府工作报告提出了今年发展主要预期目标，其中国内生产总值增长5％左右，要实现预期目标，离不开多种政策工具有机组合、发挥整体规模效应。

2024年，如何统筹运用各类财政政策工具，促进高质量发展？在3月6日举行的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，财政部部长蓝佛安明确了方向。

蓝佛安表示，首先财政支出强度总体扩大。在强化国家重大战略任务财力保障的同时，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

其次，政府债券规模明显增加。实打实的政府支出，能够带动和扩大社会有效投资，更好支持重点领域锻长板、补短板，激活经济发展动能，促进高质量发展和经济转型升级。

三是继续实施结构性减税降费政策。在落实好去年延续和优化的税费优惠政策基础上，结构性减税降费政策重点支持科技创新和制造业发展，更好服务现代化产业体系建设。

“积极的财政政策既锚定高质量发展这一全面建设社会主义现代化国家的首要任务，又充分考虑当前经济发展面临的机遇挑战；既保持宏观政策连续性和稳定性，又适当加强相机调控、精准调控。”蓝佛安表示，财政部门将不折不扣实施好积极的财政政策，以实实在在的成效巩固和增强经济回升向好态势。

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