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2023年预算执行情况良好 财政政策加力提效

2024年03月07日22:38 | 来源：新华社
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　　3月7日，财政部发布的2023年中国财政政策执行情况报告显示，去年财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

　　报告称，受益于经济恢复向好，加上2022年实施大规模增值税留抵退税拉低基数等因素影响，2023年财政收入恢复性增长；保持必要支出力度，强化国家重大战略任务财力保障，加强对科技攻关、乡村振兴、生态环保等重点领域支持力度，全年预算执行情况总体良好。

　　全年全国新增减税降费及退税缓费超过2.2万亿元，实打实支持经营主体纾困发展；及时下达困难群众救助补助资金1566.83亿元，社会保障进一步兜牢兜实；中央本级基础研究支出866.5亿元，较上年增长6.6%，大力支持科技创新……一组报告数据，展现了去年多项财政政策的积极效能。

　　报告在展望2024年财政政策时指出，今年，积极的财政政策将适度加力、提质增效，将从六方面具体发力：支持加快现代化产业体系建设；支持扩大国内需求；支持保障和改善民生；支持推进城乡融合、区域协调发展；有效防范化解地方政府债务风险；积极稳妥谋划新一轮财税体制改革。（记者申铖、韩佳诺）

(责编：胡永秋、卫嘉)
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