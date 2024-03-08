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农业高质量发展阔步前行

本报记者 陈晨 姚亚奇
2024年03月08日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：农业高质量发展阔步前行

嘉宾

杜志雄委员（中国社会科学院农村发展研究所党委书记）

魏建平代表（河南省新乡市委副书记、市长）

刘建军代表（山东省农业科学院作物研究所研究员）

主持人：本报记者 陈晨 姚亚奇

“农，天下之本，务莫大焉。”今年的政府工作报告提出，“坚持不懈抓好‘三农’工作，扎实推进乡村全面振兴”。

过去一年，我国粮食产量再创新高，乡村产业发展势头良好，科技和装备支撑稳步增强，农业绿色发展步伐加快。锚定建设农业强国目标，如何持续推动农业高质量发展？本刊特邀请代表委员畅谈观察和思考。

拓宽农民增收与致富渠道

记者：近年来，我国乡村产业发展取得哪些成绩？下一步该如何发展？

杜志雄：现在，许多地方立足当地特色资源发展优势产业，形成了一批有市场竞争力的农产品和品牌，乡村产业结构不断优化，但还存在链条较短、缺乏深加工和品牌打造能力、产品附加值较低等问题。在为乡村产业发展提供更好的交通通信等基础设施条件、乡村产业人才培养、乡村产业链延伸拓展、提高产品附加值、强化品牌建设、完善利益分配机制等方面，要着重采取措施，推动乡村产业高质量发展，带动更多农民增收致富。

魏建平：为加强农业全产业链建设，新乡市因地制宜创建了16个国家、省、市三级现代农业产业园，打造了152家市级以上重点龙头企业，以特色产业集群为重点，推动优质小麦、优质水稻、优质花生、优质生猪等农业产业聚链成群。今年，我们将重点围绕辉县食用菌和中药材、封丘县金银花和树莓、原阳县黄河滩羊和水产养殖等领域，发展壮大特色富民产业，做好“土特产”文章。同时，大力发展现代设施农业，培育农业产业化联合体，鼓励基层盘活利用资源资产，增加农民财产性收入。

刘建军：当前，山东省滨州市已形成优质小麦育种科研、良种产销、粮食种植、食品生产加工产业链，山东还有寿光蔬菜、嘉祥大豆产业集群。接下来，要进一步延长农产品产业链、提升价值链、完善利益链，推动农业多功能开发和多元价值实现；强化科技支撑，加强企业与科研院校间的成果转化与实践联结；加快培育新型经营主体，完善利益分享机制，让发展成果更多惠及农民。

夯实农业现代化科技基础

记者：农业现代化，关键是农业科技现代化。近年来，我国农业科技和装备支撑稳步增强。这方面成绩有何体现？怎样进一步夯实农业现代化的科技基础？

刘建军：我认为，为稳步提升农业科技进步贡献率、农作物良种覆盖率，要健全种质资源保护与利用体系，将资源优势转化为产业优势；以科企联合育种推进良种创新攻关，建立以市场为导向的成果转移转化机制；鼓励企业吸纳创新人才，加快构建以企业为主体的商业化育种体系；完善种业基地布局，持续推进国家级制种大县建设；完善农作物品种审定标准，规范品种管理，加大种业市场监管力度，切实保护种业知识产权。

杜志雄：近年来，随着我国实施种业振兴行动，一些重大品种取得突破；建设高标准农田，提升农业综合生产能力；大力发展设施农业，为农业生产提供更稳定可控的环境；短板农机装备实现突破，农业生产机械化水平和效率持续提高。下一步，要继续加大农业科研投入，提高农业科技创新能力和水平；利用好科技小院等，加强产学研合作，推动农业科技成果转化应用。

魏建平：聚焦种业科技自立自强，河南作出在新乡建设中原农谷的重要决策，取得一批成果——培育农作物新品种126个，“新麦58”“郑麦918”去年接连刷新我国小麦单品种转让价格纪录，“新麦26”推广面积在全国超强筋小麦中名列前茅，获嘉县“郑1307”大豆刷新全国高产纪录，在全球首创抗苯磺隆除草剂的花生新种质。建议把中原农谷纳入国家种业自立自强战略布局，助力实现“中国碗装中国粮、中国粮用中国种”。

擦亮高质量发展生态底色

记者：推进农业绿色发展是农业发展观的一场深刻革命。我国农业绿色发展现状如何？怎样取得更大突破？

魏建平：去年新乡市新增39个绿色食品，新增全国名特优新农产品5个，绿色食品原料标准化生产面积达93万亩。未来，我们将积极推广应用农业物联网系统，为农业绿色发展添活力；健全绿色农产品标准体系，推进生产、加工、流通、消费等全要素全过程绿色发展，为农业绿色发展添效益。

杜志雄：党的十八大以来，我国耕地保护制度和轮作休耕制度逐步健全，农业用水总量得到有效控制，水资源利用效率不断提高，农业废弃物资源化利用大力推进，农业生产方式正向绿色、循环、可持续方向转变。要推动农业绿色发展取得更大突破，需要加大政策及资金投入，强化绿色生产技术、模式推广力度，建立健全绿色发展的考核评价体系和奖惩机制。

刘建军：随着全国农业绿色发展指数不断提升，精准变量施肥、水肥一体化等技术也逐步推广应用。加快农业绿色发展，还需要持续推进化肥农药减量增效，培育和推广抗病抗逆、绿色优质品种，增加有机肥使用，推广肥料高效施用技术；提升农业标准化水平，建立健全农业高质量发展标准体系，加强对绿色食品、有机农产品、地理标志农产品的认证和管理，建立健全农业品牌监管机制；强化农产品质量安全监管，试行食用农产品达标合格证制度，健全农产品质量安全可追溯体系。

(责编：杨曦、陈键)
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