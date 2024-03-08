戴厚良委员：推动再生塑料循环利用 促进行业绿色低碳发展

人民网北京3月8日电 （记者杜燕飞）“面对经济发展中资源环境制约和‘双碳’目标要求，我国塑料产业发展亟待绿色低碳转型升级。”2024年两会期间，全国政协委员，中石油董事长、党组书记戴厚良在接受人民网记者采访时建议，逐步放开国内市场食品接触用再生塑料使用，促进再生塑料循环利用技术提升，进一步推动我国再生塑料行业高质量发展。

戴厚良介绍，当前世界多国出台以食品接触用再生塑料同级循环利用为代表的相关法规，以提高资源利用效率。我国现行关于食品接触材料相关法规，未对食品接触用再生塑料饮料瓶级包装制品进行明确规定，从瓶级塑料到再生塑料，主要集中应用在非食品接触用化纤类制品，比例达80%以上。其余主要应用于日化等非食品接触用包装制品方面，未能实现同级循环利用。

“塑料中PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）具有高强度、轻质量、无异味等特点，被广泛应用于食品包装领域特别是饮料容器。”他说，研究显示，PET粒子的食品级多次循环回收，可有效降低其整体环境影响。循环再生1次后PET粒子的碳足迹相比原生粒子减少约9%-30%，5次循环再生后可减少约37%至62%。

在戴厚良看来，我国部分企业具备一定的食品级再生塑料包装制品生产能力，但由于缺乏相关标准，在食品接触用再生塑料产品同级循环利用方面，只有个别有资质企业授权开展过试点工作。同时，食品接触用再生塑料同级循环利用法规政策尚未出台，食品接触用再生塑料制品在国内未形成有效市场。

“当前，虽然国内尚未允许食品接触用再生塑料同级循环利用，但国内市场已有进口商品流入，市场也存在非正规塑料制品加工企业，用低劣再生塑料制食品包装，带来食品安全风险。”戴厚良说。

为此，他建议，尽快研究出台食品接触用再生塑料同级循环利用相关政策，允许相关制品在国内循环使用，加快标准体系建设，建立健全相关技术标准及认证制度，为政府监管和企业生产活动提供技术保障。

“建议将其纳入食品相关产品新品种进行管理，向社会公布纳入三新食品目录及适用的食品安全标准，审批和授权1至2家具备食品接触用再生塑料生产能力和国际认证资质的塑料龙头企业先行开展试点工作。”戴厚良表示，通过试点总结相关经验，完善回收利用体系，逐步上升为相关政策和标准，形成防范食品安全风险的市场准入和监管机制。