温枢刚委员：科技创新助力传统煤电行业清洁高效发展

人民网北京3月8日电 （记者杜燕飞）“在构建新型能源体系和新型电力系统中，尽管煤电比重逐步降低，但在未来一段时间内仍将发挥‘兜底’保障和灵活调节作用。”2024年全国两会期间，全国政协委员，中国华能集团有限公司党组书记、董事长温枢刚在接受人民网记者采访时建议，进一步加大科技创新，挖掘煤电减污降碳潜力，推动能源电力与经济社会绿色低碳转型。

全国政协委员，中国华能集团有限公司党组书记、董事长温枢刚。受访者供图

温枢刚表示，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，建议把发展战略性新兴产业和未来产业作为主攻方向，利用新技术升级传统产业，加快数字化、智能化、绿色化转型步伐。其中，高温气冷堆是战略性新兴产业发展重要方向，也是形成和发展新质生产力重要领域。

具体到煤电行业，他建议，以科技创新推动清洁高效发展，明确煤电发展定位和产业发展方向。在逐步由基础保障性电源向系统调节性电源转型基础上，推进高效灵活煤电技术研发，加大煤电机组灵活性改造力度，适应新型电力系统建设需要。完善CCUS（二氧化碳捕获与利用）技术体系，部署煤电掺烧“生物质+CCUS”研究和试点，促进能源系统零碳、负碳发展，推进“煤电+”耦合发电。

在机制创新方面，他建议，统筹减排控排与电力电量，推动煤电沿着“补容保量、控容减量、减容减量、保容控量”路径发展。统筹发展与安全，确定煤电机组深调幅度，开展多能联供、辅助服务、综合能源服务,实现“低能耗、低排放、高能效”与“弹性出力”、安全可靠有机统一。统筹煤价、电价等要素，调控燃料市场，落实好煤电价格浮动机制，完善辅助服务市场，探索建立容量市场，优化煤电可持续发展环境。

在转型发展方面，温枢刚建议，围绕负荷中心、风光电外送基地、新能源调峰需求以及煤炭资源状况,合理布局清洁高效煤电，承担能源保供与促进新能源消纳作用，分区域推进煤电结构调整和布局优化。