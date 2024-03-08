吴兰代表：强化数据安全保障 加强自主可控灾备体系建设

人民网北京3月8日电 （王绍绍）数据是现代经济社会的重要生产要素，数字经济是经济增长的新引擎。全国人大代表、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院副院长吴兰表示，数据灾备作为保障数据安全的防线和保障数据安全的基石，能够有效防范各种数据安全风险，包括自然灾害、人为故意破坏、恶意攻击等。

“数据灾备关乎安全问题。当下，公众数据备份意识相对薄弱，备份比例低，关键行业备份覆盖不足等现象依旧突出。”吴兰说。

针对我国灾备体系建设现状，吴兰建议，要提高风险意识，细化顶层设计。加速完善灾备领域的国家标准，为重点行业的信息系统数据安全保护与灾难恢复建设提供指引；加强协同机制形成合力，建立跨部委的容灾备份审查联席会议，形成统一的灾备检查监督机制，并严格执行。

对于如何解决“碎片化”和“私有接口对接限制”难题，吴兰建议，选择有全国一体化规划的行业为标杆，如政务和电信领域，依托一体化算力、存力与运力资源，提供先进与绿色集约的统一灾备集群服务，并构建统一灾备接口规范标准，支持灾备资源集约共享，统一管理和规范，提升灾备覆盖比例。

在吴兰看来，如何加快排除关键基础软件安全隐患、促进相关产业高质量发展是亟需重视、解决的问题。要提升灾备产业链自主创新能力，大力支持存储新介质的开发与使用，完善软硬件产业链，成立我国灾备开源软件社区，确保容灾备份软件供应链安全。

针对不断产业化的软件攻击，吴兰建议，提升灾备方案在勒索检测与恢复方面的能力，开展攻防演练。对勒索病毒、零日漏洞等重大风险，各方共同研究防范方案以降低风险，并进行安全数据隔离备份，实现在恶劣情况下仍有“干净”数据可恢复。同时，依托产业组织和头部企业，提供灾备演练靶场进行灾备审查、验证与灾备人才培养。