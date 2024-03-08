新型工业化的“全、多、大、强”，部长通道上讲透了！

人民网北京3月8日电 （申佳平、方经纶）“党的十八大以来，我国新型工业化显著加速。”3月8日，在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”上，工业和信息化部部长金壮龙用“全、多、大、强”四个字总结我国新型工业化形成的独特优势。

金壮龙具体指出，“全”是体系全，当前我国拥有联合国产业分类中的全部工业门类。“多”是指品种多，在全世界500种工业品种中，我国有4成以上的产品产量位居全球第一。“大”是指规模大，2023年，我国全部工业增加值接近40万亿元，占GDP的31.7%。我国制造业规模在全球占30%以上，连续14年位居全球第一。“强”是指网络设施强，我国已建成全球规模最大、技术领先的通信网络设施，5G基站达到338万个，实现市市通千兆、县县通5G、村村通宽带。

“当然，目前咱们国家工业还是处于由大向强、爬坡过坎的关键时期，我们还有很多短板弱项要解决。”金壮龙表示，今后将重点做好四项工作。

一是要全力保持工业经济回升向好的态势。深入实施十大重点行业稳增长工作方案。鼓励工业大省、工业大市勇挑大梁。同时鼓励各地发展壮大特色优势产业。

二是要全力推进制造业重点产业链高质量发展行动。发挥链主企业的作用，“一链一策”补短板、锻长板、强基础，增强产业链供应链的韧性和竞争力。

三是要加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系。不能把传统产业当作低端产业简单退出，要让其“老树发新芽”，要推进制造业技术改造升级工程，让传统产业向高端化、智能化、绿色化方向转型。要巩固提升优势产业，保持竞争优势和领先地位，继续打造一批具有国际影响力的中国制造品牌。同时要培育壮大新兴产业、超前布局未来产业，培育壮大先进制造业集群。要鼓励制造业企业向国际一流迈进，还要创建国家新型工业化示范区。

四是要着力提升产业科技创新能力。发挥企业在创新中的主体作用，建设好国家制造业创新中心。推进信息化与工业化深度融合。巩固提升信息通信业的竞争优势和领先地位，适度超前建设5G、算力等信息设施。继续推动工业互联网规模化应用，促进5G赋能“千行百业”。强化5G演进，支持5G-A发展，加大6G技术研发力度。促进制造业数字化、网络化、智能化发展。分类推进制造业数字化转型，开展“人工智能+”行动，推动人工智能赋能新型工业化。

“推进新型工业化要进一步深化改革、扩大开放。今年，我们将全面取消制造业领域外资准入限制措施，也准备试点开放互联网数据中心等增值电信业务。”金壮龙说。