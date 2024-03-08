李卫委员：制造业是新质生产力的“主战场”

人民网北京3月8日电 （记者申佳平）“新质生产力承载着科技革命和产业变革的发展要求，代表了先进生产力的演进方向。”全国政协常委、中国工程院院士李卫认为，制造业是新质生产力的“主战场”。

李卫表示，世界发展史一再证明，没有坚实的产业支撑，就没有国家和民族的强盛。尤其随着科技的不断进步和全球产业格局的深刻变革，制造业作为未来新质生产力的主战场，扮演着举足轻重的角色。

一方面，制造业是技术创新的重要载体。新技术的研发和应用往往首先在制造业中得以实现，如人工智能、物联网、大数据等先进技术在制造业中的广泛应用，正在推动生产方式、产品形态和产业组织的深刻变革。另一方面，制造业的转型升级对于实现可持续发展至关重要。随着资源环境约束的日益加剧，传统的高能耗、高排放的制造业发展模式已难以为继。推动制造业向绿色、低碳、循环方向发展，实现生产方式的根本性转变，对于促进经济社会与环境的协调发展具有重要意义。

李卫表示，发展新质生产力是推动经济社会持续健康发展的必然选择。企业作为现代经济的基本单位，应成为形成新质生产力的主体，而科技领军企业则要发挥“领头羊”的作用。