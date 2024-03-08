原标题：荣获WAIC 2023·优秀人气奖 WPS AI推动办公新质生产力发展

近日，2023世界人工智能大会总结会暨2024世界人工智能大会启动会在上海举行。大会对2023年杰出的合作机构、企业与媒体平台进行了表彰，金山办公斩获“WAIC 2023·优秀人气奖”，同时入选2024世界人工智能大会首批合作单位名单。

作为全球知名的办公软件，WPS长期围绕“多屏、内容、云、AI和协作”进行布局，产品横跨包括Windows、Linux、Android、macOS、iOS、HarmonyOS等在内几乎所有主流系统，支持各类型平台和几乎所有智能设备，已成长为一站式的综合办公服务平台。

数据显示，截至2023年9月30日，WPS 月活设备数已突破5.86亿，支持46种语言版本，用户覆盖全球220多个国家和地区。据QuestMobile发布的《2023新中产人群洞察报告》显示，当前WPS已成为新中产人群最喜爱的商务APP，月活用户高达7728万。

去年4月份，WPS AI首次亮相，金山办公将WPS AI定位为大语言模型的应用方，将应用大模型重构办公软件，为用户提供AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）和Insight（知识洞察）三方面全新的产品体验，并将AI技术开放赋能给企业客户。去年11月，WPS AI正式开启公测，并搭载在一站式数字办公平台WPS 365，实现AI技术在国内办公领域的率先落地，有效赋能企业客户的数字化转型。

作为金山办公在去年面向企业组织推出的数字办公产品，WPS 365致力于为企业用户提供AI和协作服务，并以全方位的办公解决方案，提升企业的办公生产力。WPS AI的应用进一步让WPS 365变得更加智能和高效，无论是文档编辑、数据分析还是企业项目管理，都能提供精准而高效的支持。

数字产业集信息技术、人工智能、大数据于一体，是推动经济增长的新引擎，也是当前国内发展新质生产力的重要抓手。金山办公相关负责人表示，期待以WPS 365、WPS AI等持续助力我国的高质量发展以及企业数字化转型，帮助企业走创新、可持续的高质量发展路径，实现新质生产力在办公领域的切实落地。

(责编：董童、李源)

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