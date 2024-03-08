谌志华委员：夯实算力发展基座 推动操作系统加速发展

人民网北京3月8日电 （王绍绍、乔雪峰）在2024年全国两会上，全国政协委员、麒麟软件有限公司党委书记、董事长谌志华建议，通过基础软件先行的方式，挖掘国产人工智能（简称“AI”）芯片算力潜力，满足技术发展的算力需求。

今年的政府工作报告提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“AI+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。

“国内AI芯片市场呈现‘百花齐放’的发展，在语言、视觉、声音和知识图谱等领域，衍生出多种类型的AI加速产品。”他说。

谌志华建议，依托已有成熟的开源社区，形成发展合力，汇聚产业链上下游人才、技术和资金等资源，鼓励行业央企开放更多人工智能应用场景，不断改进、完善国产人工智能算力解决方案，推进人工智能应用的快速发展。

他表示，操作系统是基础软件的核心，应加速推动国产操作系统发展，尽快让主流产品实现由“可用”到“好用”。操作系统的重要竞争力来自于搭建适配关键应用场景的软硬件生态体系。应加大对科技创新企业的扶持力度，鼓励企业加强自主创新和技术研发，推动科技成果转化为实际生产力。

从产业协同角度，谌志华建议，选择具备较完整软硬件产业链的企业牵头，联合产业链上游软件企业与需求侧用户打造标杆场景和工程，加快打通自主创新基础软件技术在电信、电力、石油、交通、金融等关键基础设施领域应用的“最后一公里”。

“高校及科研机构应积极参与开源社区建设，通过设立开源软件相关课程、组织开源活动等方式加强操作系统人才培养，繁荣开源文化，服务产业发展。”他说。