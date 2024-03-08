刘桂梅代表：利用好直播带岗 促进高质量充分就业

人民网北京3月8日电 （记者乔雪峰）近年来，随着数字技术的发展，直播带岗作为一种新兴的招聘形式应运而生，已成为一种重要的求职、招聘方式。在2024年全国两会上，全国人大代表、辽宁昌华印刷包装有限公司质检员刘桂梅建议，利用好直播带岗，为求职者提供更多选择的方向和空间，也为企业搭建线上沟通的“云端桥梁”。

如今，利用好直播带岗，已成为各级公共就业服务机构的共识。1月3日，人社部发布的《人力资源社会保障部办公厅关于推进直播带岗在就业公共服务领域应用的通知》指出，直播带岗是数字技术与公共服务融合发展的创新实践，具有体验直观、互动即时、对接精准的特点，在就业服务领域具有广阔的应用空间。

刘桂梅表示，要更好地发挥直播带岗的作用，特别是发挥短视频平台直播带岗的优势，促进高质量充分就业。

刘桂梅建议，加大对直播带岗的宣传。建议地方人社、行业部门和用工企业、互联网平台企业、高校等联合举办多种形式的直播带岗活动，并加大对直播带岗的宣传力度，通过打造和培育直播带岗示范基地，满足城乡劳动者求职和各类企业招聘需要。

刘桂梅表示，直播带岗是一种全新的服务方式，与传统招聘模式相比，有其自身的特性，部分省市已先行先试制定了相应的规范。去年5月，北京市人社局发布了组织修订了《公共职业介绍和职业指导服务规范》，首次明确“直播带岗”活动的服务规范，目前全国尚未出台相关的技术规范和服务标准。去年9月，中国就业培训技术指导中心也联合相关平台企业和机构开展直播带岗有关技术指南研究。

以短视频平台快手为例，自2022年1月上线快聘以来，已在多地针对蓝领、大学生、农民工、退役军人等群体举办直播带岗招聘专场活动。2023年快聘直播场次总数近550万场，已经吸引月度达2.5亿人次的劳动者参与。

因此，刘桂梅建议，加快直播带岗相关规范的研究、制定和出台，促进直播带岗行业健康发展。