当前正值春耕备耕关键时期，农业农村部等七部门近日研究部署进一步加强农资打假新措施新办法，旨在严格整治不合格农资产品，严厉打击制售假冒伪劣行为，净化农资市场，维护农民权益。

这是记者3月8日从农业农村部了解到的消息。

据悉，农业农村部派出10个调研指导组分赴地方开展农资打假工作调研，组织各地围绕春耕备耕急需的种子、肥料、农药开展大排查，及时发现问题隐患和薄弱环节，采取针对性的治理措施。市场监管总局要求各地将化肥产品纳入民生领域“铁拳”专项执法行动，深挖彻查化肥等农资产品质量违法案件。公安部部署深入开展重点地区农资打假行动等有关工作，指导各地公安机关加大假劣农资案件侦破力度。最高人民检察院部署开展“检护质量安全2024”专项行动，从严打击生产、销售伪劣农资犯罪。最高人民法院加大审判力度，依法从严惩处，形成震慑。中华全国供销合作总社指导供销合作社系统农资企业进一步健全完善农资质量管理制度，防范假冒伪劣农资商品流入市场。（记者王聿昊、于文静）

(责编：胡永秋、袁勃)

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