加把劲，今年一定会好上加好（侠客岛·两会观察）
跑会这几天，我认识了一些长期工作在“三农”领域的代表委员，有老把式，有新农人，有村干部，有科学家。如何挑好乡村全面振兴这副担子，大家有实践，也有思考。
过去一年，成绩不小。中国粮食产量1.39万亿斤，再创历史新高，实现“二十连丰”。脱贫攻坚成果巩固拓展，脱贫地区农村居民收入增长8.4%。城乡居民收入差距继续缩小。强化农业发展支持政策，有力开展抗灾夺丰收，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，乡村全面振兴扎实推进。
今年怎么干？产业很关键。在重庆代表团的开放团组活动上，天山堡村党支部书记冉慧代表说起了村里那些事儿。
冉慧所在的村，群山环绕、道路险阻，以前进村如上“天山”，由此得名“天山堡”。要想富，先修路。天山堡村就是一例。“去年，3米半的路拓宽到7米半，村民年收入也从1.2万元提高到1.5万元。”路变宽了，发展的路子也更宽了。
“海拔800米成了一个优势，我们的特色高山蔬菜现在卖到了香港。”冉慧计划着，“大车开进来，我们能做更多事：建冷链、搞加工、改善人居环境……”
天山堡村的变化是巩固拓展脱贫攻坚成果的一个缩影。国家支持脱贫地区发展特色优势产业，帮助他们突破发展瓶颈、勇抓致富机遇。如今，832个脱贫县的农民人均可支配收入达到16396元，脱贫劳动力每年务工就业规模保持在3000万人以上，每个脱贫县都培育形成了2至3个特色主导产业。
壮大乡村产业，离不开“传帮带”“能推开”。这就需要培养并用好乡村人才，也需要把乡村变得更有吸引力。去年全国新改建农村公路超过16万公里，90%以上行政村生活垃圾得到收运处理。有代表委员说，许多农村地区的水、电、路、气、信等基础设施和公共服务都在持续改善；许多地方在办学，有的叫“农民夜校”，有的叫“乡村振兴学堂”，名称不同，目的一样：培养懂技术、会经营的农村产业人才。
不仅发展产业，更要抓紧“主业”。作为人口大国，中国必须做好粮食和主要农产品稳产保供，把饭碗牢牢端在自己手里。筑牢大国粮仓，必须依靠农业科技的力量。
2023年，中国农业科技和装备支撑稳步增强，农业科技进步贡献率超过63%。“政府工作报告提出2024年‘粮食产量1.3万亿斤以上’。我们河南要扛起全国产量1/10的重任。”茹振钢代表是河南科技学院小麦中心教授，为给小麦“问诊把脉”，他去年走访了黄淮麦区20多个区县、60多块小麦示范基地。
“中国符合一流面条和馒头等大宗面制品的优质小麦还比较少，将来需要持续提高小麦单产水平、做好品种改良和选育。”中国工程院院士、小麦国家工程实验室主任许为钢代表最挂心的是这事。
农业农村工作，说千道万，增加农民收入是关键。2023年农村居民人均可支配收入21691元，比上年实际增长7.6%。代表委员们说，加把劲，今年一定会好上加好。
一止/文
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